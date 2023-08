Nel mese di luglio, gli ETF tematici a livello globale hanno registrato una forte raccolta per i prodotti legati alle batterie. Tiene bene anche il settore della robotica, automazione e AI, il comparto che ha raccolto i maggiori afflussi da inizio anno. È quanto emerge dall’analisi di Rize ETF, che ha realizzato una fotografia mensile e da inizio anno dei flussi su scala mondiale.

Veicoli elettrici e batterie rappresentano il 42% degli afflussi a luglio

Gli afflussi di ETF tematici di luglio ($ 347 milioni di dollari) sono stati dominati da veicoli elettrici e batterie ($ 145 milioni di dollari) che rappresentano il 42% degli afflussi.

Gli afflussi di luglio rispecchiano quanto succede da inizio anno. Gli investitori hanno continuato ad allocare temi verdi al di fuori dell’energia pulita, inclusi temi come (ma non limitati a) veicoli elettrici e batterie ($ 145 milioni) ed economia circolare ($ 35 milioni).

A favorire il settore delle batterie ci sono stati importanti sviluppi, quali l’annuncio dell’Unione Europea dell’adozione di un nuovo regolamento sulle batterie e sui rifiuti legati alle stesse. Il regolamento mira a promuovere un’economia circolare regolando l’intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riutilizzo e al riciclaggio, garantendo che siano sicure, sostenibili e competitive.

Come abbiamo visto da inizio 2023, robotica, automazione e intelligenza artificiale continuano a raccogliere risorse, con ulteriori $ 63 milioni raggiunti durante il mese di luglio.

I deflussi di ETF tematici di luglio hanno raggiunto -$USD 415 milioni per il mese. Il 68% di questi sono stati flussi in uscita da Cybersecurity (-$USD 192 milioni), Clean Energy (-$USD 54 milioni) e Infrastrutture (-$USD 36 milioni). Questi temi erano tra i primi quattro temi per afflussi nel 2022.

Da inizio anno dominano Robotics, Automation e AI

Da inizio 2023 gli afflussi di UCITS ETF si attestano a 1,7 miliardi di USD, con alcuni temi che guidano il gruppo: Robotics, Automation and AI ha raccolto 812 milioni di dollari, pari al 46% degli afflussi totali.

La tendenza degli investitori alla ricerca di temi ambientali al di là dell’energia pulita ha continuato a prendere slancio. Lo abbiamo osservato attraverso l’espansione sostenuta in particolare di Circular Economy ($ 228 milioni di USD), dei veicoli elettrici e batterie ($ 188 milioni di USD), di clima e ambiente ($ 44 milioni di USD) ed Economia dell’idrogeno ($ 30 milioni di USD).

Sebbene i beni di lusso abbiano attratto cospicui investimenti nel primo trimestre, non abbiamo assistito a un sostanziale aumento degli afflussi di capitali da marzo. YTD, i flussi totali ammontano a $ 188 milioni.

I deflussi di ETF tematici da inizio anno si attestano a -$2,7 miliardi di USD e sono stati guidati dalla Gender Equality (-$USD 926 milioni)

È interessante notare che l’agroalimentare ha raccolto 780 milioni di dollari USA nel 2022, mentre da inizio anno ha registrato un deflusso di -230 milioni di dollari USA. Ciò suggerisce che l’investimento era un commercio strategico, motivato dall’inflazione dei prezzi alimentari derivante dalla guerra Ucraina/Russia.

Anche diversi temi incentrati sulla tecnologia hanno registrato deflussi dall’inizio dell’anno, tra cui, a titolo esemplificativo, sicurezza informatica (-$ 225 milioni di USD), digitalizzazione (-$ 85 milioni di USD) Internet ed e-commerce in Cina (-$ 69 milioni di USD), Smart Cities (-$ 69 milioni di USD), -$USD 60 milioni) e Cloud Computing (-$USD 36 milioni).