Cybersicurezza, ecco i 4 motivi per cui vale la pena investire

Nel mondo sempre più digitale e interconnesso in cui viviamo, il tema della cybersicurezza si è rapidamente trasformato da un argomento di nicchia a una priorità fondamentale per persone, aziende e governi.

I dati personali sono diventati infatti una risorsa di grande valore, ma con l’aumento della diffusione di attacchi informatici sempre più sofisticati, la protezione di questi dati sensibili è diventata un elemento imprescindibile per difendere la privacy e gli interessi di individui e organizzazioni.

La crescita del tema della cybersecurity

“Negli ultimi anni il settore della cybersecurity ha avuto una crescita esponenziale“, commenta Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF, il primo emittente europeo specializzato negli ETF tematici. Visto il suo ruolo di fondamentale importanza, il tema della sicurezza informatica è destinato a crescere anche nei prossimi anni in termini di valore e di importanza; e per questo motivo un’allocazione in cybersecurity potrebbe rappresentare una significativa e solida opportunità per gli investitori, con benefici di lungo termine.

Vediamo quali sono le quattro più recenti evoluzioni in questo settore che potrebbero rappresentare, secondo Rize ETF, ulteriori ragioni per investire nel 2023 in cybersecurity:

Le nuove soluzioni di Cloud Security

La transizione verso il lavoro a distanza, accelerata dall’emergenza della pandemia COVID-19, ha evidenziato la necessità di solidi strumenti di sicurezza per il cloud. Con i dipendenti che accedono a dati e sistemi critici dalle loro reti domestiche, assicurare un accesso remoto sicuro è vitale. Venendo in soccorso di questa esigenza, aziende leader come CrowdStrike (CRWD), Palo Alto Networks (PANW) e Cisco (CSCO) hanno registrato, come osserva Rahul Bhushan di Rize ETF, una robusta crescita grazie alla loro ampia offerta di prodotti di sicurezza basati sul cloud. In tal senso, secondo MarketsandMarkets, il mercato della sicurezza in cloud toccherà quota 77,5 miliardi di dollari entro il 2026, a dimostrazione di un enorme potenziale di crescita.

L’intersezione con l’Intelligenza Artificiale

Gli avanzamenti nell’IA e nel machine learning stanno portando una rivoluzione nel settore della cybersecurity, modificando radicalmente il modo in cui le organizzazioni rispondono alle minacce informatiche. Queste tecnologie facilitano l’identificazione delle minacce, la risposta agli incidenti, il rilevamento delle frodi, migliorando complessivamente l’efficienza e l’intelligence dei sistemi di sicurezza informatica.

Secondo Acumen Research and Consulting, il mercato globale dei prodotti di cybersecurity basati sull’intelligenza artificiale toccherà quota 133,8 miliardi di dollari entro il 2030, evidenziando anche in questo sottosettore importanti opportunità di investimento.

La diffusione dell’Internet of Things (IoT)

Ma non solo, anche l’ampia diffusione dei dispositivi Internet of Things (IoT) ha portato sia a sfide che opportunità nel panorama della cybersecurity. Mentre da un lato l’incremento dei dispositivi connessi estende la superficie di attacco, aumentando il rischio di minacce informatiche, dall’altro ha creato una crescente richiesta di soluzioni di sicurezza per l’IoT. Inoltre, la sinergia tra le aziende di cybersecurity e i produttori di dispositivi IoT sta diventando cruciale per gestire la sicurezza dei dispositivi, la privacy dei dati e la protezione. Ecco che le aziende specializzate nella sicurezza IoT potrebbero dunque rappresentare un altro segmento attraente in questo settore in rapida evoluzione.

Crescita dei budget per la cybersecurity

Sempre più aziende di ogni settore riconoscono l’importanza della cybersecurity, con una conseguente crescita degli investimenti in difesa digitale. Secondo ESG global research, il 52% delle organizzazioni sta incrementando i propri budget IT nel 2023, con il 65% che prevede aumenti di bilancio specifici per la cybersecurity. Questo trend al rialzo sottolinea ulteriormente la forte e costante domanda di soluzioni di sicurezza informatica.

“Mai come oggi è vitale investire nel settore della cybersecurity. L’escalation dei costi derivanti dalle violazioni dei dati, la necessità di un accesso sicuro da remoto, la crescita delle soluzioni di sicurezza in cloud, il potenziale rivoluzionario dell’IA e la dipendenza sempre più marcata dai dispositivi IoT sono tutti elementi che contribuiscono a creare un’interessante opportunità di investimento. Investendo in cybersecurity, inoltre, si protegge non solo il proprio patrimonio, ma si contribuisce anche a un futuro digitale più sicuro per tutti”, conclude Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF.

ETF sulla Cybersecurity

Proprio con l’obiettivo di cercare di sfruttare il macrotema della cybersicurezza, Rize ETF, mette a disposizione Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBR), il primo ETF d’Europa focalizzato proprio sulla Cybersecurity e sulla Data Privacy.

Caratteristiche dell’ETF

L’ETF in questione fornisce agli investitori un’esposizione sul settore della Cybersecurity, un settore in forte espansione spinto da nuove preoccupazioni per la privacy dei dati in tutto il mondo.

L‘ETF cerca di tracciare l’indice Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy Index che fornisce un’esposizione alle società quotate in borsa che traggono ricavi significativi dalla fornitura di prodotti e servizi che proteggono gli individui e le organizzazioni dalle minacce informatiche. Infine, l’ETF ha Assset Under Management (AUM) di 114,715,518 dollari.