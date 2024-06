ETF su Smart Grid e infrastrutture i più gettonati a maggio. La fotografia di ARK Invest Europe

Maggio è stato un mese di flussi positivi per temi come smart grid e infrastrutture, mentre hanno frenato robotica, automazione e intelligenza artificiale. Questi ultimi però restano di gran lunga i te mi più attrattivi per gli investitori da inizio anno. Ecco la fotografia di quello che emerge dall’analisi di ARK Invest Europe (ex Rize ETF) sui flussi degli ETF tematici UCITS nel mese scorso.

Prima battuta d’arresto per robotica, automazione e IA

Maggio è stato il primo mese da inizio anno a registrare flussi positivi complessivi (89 milioni di dollari) per gli ETF tematici sul mercato europeo, segnando un potenziale cambiamento nel sentiment degli investitori verso questi prodotti.

Ad intercettare l’interesse degli investitori sono stati in particolare gli ETF sulle Smart Grid, che hanno registrato afflussi importanti con 152,43 milioni di dollari a maggio, “evidenziando la crescente attenzione sull’efficienza energetica e sulle infrastrutture intelligenti” come spiega Rahul Bhushan, Managing Director di ARK Invest Europe.

Gli ETF sulle infrastrutture hanno attirato 50 milioni di dollari riflettendo, si legge nella nota, “il crescente interesse per le infrastrutture critiche con la crescita dell’innovazione”.

Anche altri temi come l’uranio (+18 milioni di dollari), Internet ed e-commerce in Cina (+16 milioni di dollari) e hanno registrato afflussi notevoli, suggerendo “un interesse diversificato in settori critici per i progressi tecnologici” secondo Bhushan.

Al contrario, gli ETF su veicoli elettrici e batterie hanno registrato il deflusso maggiore con -60 milioni di dollari a maggio. Questo, si legge nella nota, “probabilmente a causa della volatilità del mercato e delle preoccupazioni degli investitori per le sfide immediate del settore”.

Anche gli ETF sui videogiochi e sugli eSport hanno dovuto far fronte a deflussi significativi, pari a -47 milioni di dollari, “probabilmente riflettendo un raffreddamento dopo periodi di forte crescita. Questo settore è particolarmente sensibile al comportamento dei consumatori e, con la spesa dei consumatori nei mercati sviluppati in declino, questa tendenza potrebbe incidere sulla sua performance” sottolinea Bhushan.

Per la prima volta in questo 2024, invece, il tradizionale colosso degli ETF su robotica, automazione e intelligenza artificiale ha dovuto affrontare alcuni deflussi di -9 milioni di dollari a maggio, probabilmente “a causa di aggiustamenti del mercato o prese di profitto. È possibile che gli investitori stiano riconoscendo come, con la proliferazione della tecnologia AI, potrebbero esserci opportunità al di fuori dei nomi più noti presenti in ​​molti ETF sul tema” si legge nel report.

Gli ETF legati all’IA superano il miliardo di dollari da inizio anno

Gli ETF su robotica, automazione e intelligenza artificiale sono nettamente in testa alla classifica del tema più apprezzato dagli investitori, con afflussi totali di 1,02 miliardi di dollari da inizio anno.

Lo stesso non si può dire del tema della sicurezza informatica, che ha registrato i maggiori deflussi da inizio anno, pari a -414 milioni di dollari, “suggerendo uno spostamento strategico verso altri settori tecnologici emergenti. Sebbene le prospettive per il settore della cybersecurity rimangano generalmente positive, gli investitori potrebbero essere cauti nei confronti dei fattori economici capaci di incidere sui ricavi delle società del settore” spiega Bhushan. Infine, anche i veicoli elettrici e batterie è un settore in calo da inizio anno, avendo registrato deflussi complessivi di -317 milioni di dollari.