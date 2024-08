ETF, Roubini pronto a lanciare il suo fondo

L’economista Nouriel Roubini si appresta a entrare nel mondo degli ETF con il suo primo fondo quotato a gestione attiva, che promette rendimenti stabili, bassa volatilità e protezione dai rischi di mercato.

Roubini tra i gestori dell’ETF Atlas America Fund

Secondo quanto riportato da un documento depositato nei giorni scorsi presso la Securities and Exchange Commission, l’autorità che vigila sui mercati finanziari degli Stati Uniti, Roubini figura tra i tre gestori del nascente Atlas America Fund.

Si tratta di un fondo negoziato in borsa e gestito attivamente, che si propone di investire in un’ampia varietà di asset, tra cui obbligazioni governative, corporate bond, municipal bond, immobili, azioni e oro.

L’ETF punta a generare rendimenti stabili con bassa volatilità e a mantenere una correlazione limitata con l’azionario, proteggendo gli investitori dai rischi al ribasso nelle fasi di stress dei mercati finanziari.

Gli altri membri di Atlas Capital Team

Nouriel Roubini è il presidente e amministratore delegato di Roubini Macro Associates, nonché co-fondatore della fintech Atlas Capital Team. All’interno di quest’ultima, collabora per sviluppare strategie di investimento robuste e dinamiche, in grado di proteggere dagli elevati rischi derivanti da eventi come inflazione fuori controllo, cambiamenti climatici e disordini civili.

Il team dirigenziale della società include figure che hanno precedentemente lavorato presso realtà prestigiose come il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la Casa Bianca, Goldman Sachs, Binance e BlackRock.

Gli altri gestori di portafoglio sono Puneet Agarwal, responsabile della strategia di investimento, e Carlo Zola, direttore operativo.

Cresce l’interesse per gli ETF

Nourini è solo l’ultimo veterano di alto profilo di Wall Street a sbarcare nell’universo degli ETF, un mercato da 9,4 trilioni di dollari.

Tra questi, Tom Lee di Fundstrat, coinvolto nel Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF, e Katie Stockton di Fairlead, che ha lanciato il proprio ETF nel 2022 mentre Jim Bianco, di Bianco Research, ha prestato il suo nome al WisdomTree Bianco Total Return Fund.

Ma non solo: Kevin Paffrath, investitore e agente immobiliare che dispensa consigli finanziari su YouTube, ha presentato nel 2022 il Meet Kevin Pricing Power ETF (PP) mentre il cestista NBA Giannis Antetokounmpo si è unito a Calamos Investments per lanciare il Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI).

Gli ETF rappresentano il presente e il futuro della gestione patrimoniale e stanno attraendo sempre più investitori, anche se il successo deve essere conquistato sul campo a suon di performance.

Chi è Nouriel Roubini

Roubini è noto nell’ambiente con il soprannome “Dr. Doom”, grazie alla sua previsione rivelatasi corretta sulla bolla immobiliare che ha innescato la crisi finanziaria del 2008.

Da tempo scettico in merito al rally dell’azionario statunitense, ha spesso messo in dubbio il reale stato di salute dell’economia a stelle e strisce. Poco meno di un anno fa, esortava le banche centrali ad alzare ancora i tassi di interesse, per contrastare la stagflazione.

Di recente, è stato coautore di un documento in cui accusava il Tesoro degli Stati Uniti di manipolare l’emissione di debito per abbassare i costi di prestito reali. Un’accusa che il Segretario del Tesoro, Janet Yellen, ha fermamente respinto.