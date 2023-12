ETF, BNP Paribas AM stringe una nuova partnership di distribuzione con Directa SIM

BNP Paribas Asset Management, ha annunciato oggi una nuova partnership con il broker italiano Directa Sim, in una sinergia che punta a promuovere l’accessibilità al mercato degli ETF.

Grazie all’accordo, i clienti del broker avranno la possibilità di acquistare gli ETF di BNP Paribas Asset Management quotati su Borsa Italiana, senza costi di negoziazione.

Come funziona l’accordo BNP AM – Directa Sim

In seguito all’accordo, i clienti di Directa Sim potranno acquistare 13 ETF di BNPP AM senza costi di negoziazione, per ordini d’acquisto dal valore minimo di 1.500 euro. Saranno 13 in tutto gli ETF coperti dall’accordo a partire da oggi: 8 ETF SRI/PAB e 5 ETF tematici.

L’offerta di BNPP AM si distingue per ETF che si allineano ai criteri ESG, offrendo opportunità di rendimenti a lungo termine. Per quanto riguarda quelli focalizzati su specifici temi, BNPP AM è attiva con ETF con focus su tematiche, come l’energia a basse emissioni di carbonio, in grado di offrire un interessante potenziale di crescita a lungo termine, anche se con maggiore volatilità e rischio.

Con oltre 40 prodotti che spaziano tra varie classi di attivi e tematiche globali, la società vanta più di due decenni di impegno nella sostenibilità e trent’anni nell’investimento passivo.

Con questo accordo, BNP Paribas AM prosegue con la propria strategia volta a rendere sempre più accessibile il mercato degli ETF.

“La nostra expertise nel settore delle gestioni indicizzate è testimoniata da una storia di innovazione e attenzione alla sostenibilità. Quello della sostenibilità, in particolare, è per noi un fattore determinante, che caratterizza non solo il nostro lavoro quotidiano ma la nostra stessa missione, ha commentato Sabrina Principi, Head of Business Development ETF & Index Solutions – Southern Europe di BNP Paribas Asset Management.

“Noi siamo stati precursori in questo campo con il lancio del primo ETF Low Carbon nel 2008 e abbiamo continuato lungo il percorso con il primo ETF dedicato all’economia circolare nel 2019. Questo accordo ci permetterà di raggiungere più investitori mettendo le nostre soluzioni a disposizione dei clienti di una delle più importanti piattaforme di trading, senza costi di negoziazione”

“Negli ultimi anni, ed in particolare nel 2023, gli ETF hanno acquisito una popolarità sempre più grande grazie a commissioni generalmente basse, trading intraday ed elevata trasparenza. La partnership con Directa Sim conferma la nostra strategia volta a offrire agli investitori, tramite la nostra vasta gamma di ETF, ulteriori tasselli per costruire l’asset allocation”, conclude Sabrina Principi.