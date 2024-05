VanEck supera il traguardo di $10 mld di patrimonio gestito in Europa

Importante traguardo per VanEck: la società di gestione conferma la propria crescita degli ultimi anni e ad aprile 2024 raggiunge, per la prima volta in Europa, un patrimonio gestito di 10 miliardi di dollari.

“In particolare nell’ultimo anno e mezzo abbiamo registrato ancora una volta afflussi particolarmente consistenti, sia da parte di investitori privati sia, in misura crescente, anche da parte di clienti istituzionali”, afferma Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe.

I forti flussi non si concentrano su alcuni prodotti selezionato, ma attualmente sono 15 i prodotti con un patrimonio superiore a 100 milioni di dollari.

“Il nostro ETF sulla difesa, ad esempio, ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni di dollari solo sette mesi dopo il lancio nella primavera del 2023”, spiega Rozemuller. “Nel 2022 l’ETF sul settore delle terre rare ha impiegato solo cinque mesi per raggiungere questo traguardo. Questo ci dimostra che i nostri prodotti sono spesso al passo con i tempi e rispondono agli interessi degli investitori”.

Nel 2012 VanEck aveva avviato le proprie attività europee attraverso fondi attivi. VanEck ha poi lanciato sul mercato i suoi primi tre ETF Ucits nel 2015 e da allora ha continuamente ampliato la propria gamma. La società è il primo fornitore a lanciare ETF focalizzati su temi innovativi, come il VanEck Global Mining ETF, l’ETF sulla Difesa o l’ETF su Video Gaming ed eSports.

“La nostra gamma in Europa è cresciuta fino a superare i 50 prodotti”, afferma Rozemuller. “In questo modo vogliamo fornire un accesso completo e semplice alle opportunità di investimento che gli investitori possono utilizzare per rafforzare i propri portafogli”.

La gamma di prodotti di VanEck non si limita però ai soli agli ETF tematici e comprende anche ETF core (come gli ETF sul Moat Investing, ETF equally weighted o ETF sui dividendi), ETF sulle materie prime (ad esempio sulle miniere d’oro, sull’industria mineraria globale o sulle terre rare), ETF fixed income ed ETN (Exchane traded notes) che replicano la performance delle principali criptovalute, come Bitcoin o Ethereum.