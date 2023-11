HANetf lancia il primo ETF per puntare sulla crescita di internet ed e-commerce in India

HANetf, in collaborazione con EMQQ Global, ha quotato oggi su Borsa Italiana l’INQQ India Internet & E-commerce ESG-S UCITS ETF. L’ultimo prodotto della gamma di HANetf è stato progettato per offrire agli investitori un’esposizione mirata alla rapida digitalizzazione dell’India. Oggi, il Paese più popoloso del mondo è spesso indicato come la “nuova Cina” e, per i suoi notevoli tassi di crescita economica, ha catturato l’attenzione globale. L’International Monetary Fund, infatti, prevede che l’economia dell’India crescerà del 6% entro la fine del 2023 e sarà la principale economia in più rapida crescita nel 2024.

Nonostante gli ultimi anni siano stati difficili per gli investitori nei Mercati Emergenti, la crescita economica del Paese asiatico si è tradotta in rendimenti sul mercato azionario: negli ultimi 5 anni, infatti, il BSE SENSEX indiano (indice azionario che racchiude le principali 30 società quotate alla Borsa di Bombay) ha reso il 93% rispetto al 58% dell’S&P 500. Ciò è stato in parte determinato dall’espansione della classe media indiana che negli ultimi 15 anni è cresciuta fino a comprendere 400 milioni di nuove persone, aprendo così la strada a una nuova generazione di consumatori con una maggiore capacità di spesa.

In parallelo, l’infrastruttura digitale del Paese si è espansa in modo significativo con oltre il 98% della vasta popolazione in grado di accedere alla rete 4G. Questo fattore, unito alla maggiore capacità di spesa dei consumatori, si è tradotto in 7 milioni di nuovi utenti di smartphone al mese rendendo l’economia digitale indiana pronta a superare il Pil del Paese. L’ETF INQQ intende cogliere questa rivoluzione digitale guidata dai consumatori grazie al suo sottostante, l’India Internet & E-commerce ESG Screened Index che offre un’esposizione del 100% a società indiane sottoposte a screening ESG. I titoli sono selezionati per garantire che almeno il 50% dei loro ricavi provenga da Internet e/o dal ramo e-commerce. Essendo molte società indiane difficili da individuare se quotate solo a livello locale, l’INQQ offre agli investitori europei un accesso mirato alla digitalizzazione dell’India.

Kevin Carter, Founder e Chief Investment Officer di EMQQ Global, ha così commentato:

“Siamo entusiasti di portare INQQ agli investitori europei grazie a HANetf. Mentre le nazioni sviluppate hanno sperimentato il lusso di internet per decenni, oltre un miliardo di consumatori in India ha appena iniziando ad ‘andare online’. Questo boom di consumi, unito al forte impegno del Paese ad espandere le infrastrutture fisiche e digitali nei prossimi anni, sta creando un’interessante opportunità di crescita. Riteniamo che la storia degli investimenti in Internet in India sia una storia che non può e non deve essere ignorata. INQQ consente agli investitori di attingere alle fondamenta di questa crescita, alimentata dal consumatore digitale indiano con un accesso diretto ad uno smartphone”.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha aggiunto: