EssiLux vola dopo i conti, Milleri: “Se quotati a Milano saremmo di gran lunga i più grandi”. Delfin pronta ad azzannare il 20% di Generali

Nuova tornata di numeri record per EssilorLuxottica. Il colosso dell’occhialeria ha sorpreso in positivo nel quarto trimestre del 2024 e il titolo segna a Parigi i nuovi massimo storici sopra i 130 miliardi di market cap. Intanto Delfin, cassaforte finanziaria della famiglia Del Vecchio, si appresa a ricevere il via libera a salire ulteriormente nelle Generali.

I dati di EssiLux del 4° trimestre e dell’intero 2024

Il 2024 di EssiLux si è chiuso con ricavi in aumento del 4,4% a 26,5 miliardi (+6% a parità di cambi), avvicinando il target di 27-28 miliardi di fatturato atteso a fine 2026. Il margine lordo rettificato si attesta invece a 4,41 miliardi (+9,4% a parità di cambi). L’utile netto rettificato tocca i 3,12 miliardi (+6% ), con la crescita che sale a +9,8% a cambi costanti. Confermata l’entità del dividendo a 3,95 euro per azione. La cedola potrà essere incassata i contanti o in azioni.

L’azienda ha confermato il suo obiettivo di crescita dei ricavi annuali a una cifra media tassi di cambio costanti dal 2022 al 2026, con un obiettivo compreso tra 27 e 28 miliardi di euro.

Guardando ai riscontri del quarto trimestre, Essilorluxottica ha registrato una crescita del fatturato del 9%, superando il +5,9% indicato dal consensus Bloomberg, trainata da una forte crescita organica nei mercati maturi (+8,3% le vendite in Nord America, +14,1% nell’Asia-Pacifico, +9,6% in Europa e Medio Oriente) e dalle nuove categorie di dispositivi indossabili. In particolare, gli occhiali Ray-Ban Meta, lanciati in collaborazione con Meta, hanno venduto oltre 2 milioni di unità da settembre 2023. La nuova gamma di occhiali smart è in arrivo a breve, questa volta a marchio Oakley. L’ad di EssiLux, Francesco Milleri, guarda anche ad altre opportunità di business sugli smart glasses. “Guardiamo agli smart glasses come a una piattaforma condivisa pronta a accogliere anche marchi di terze parti”, ha spiegato.

Il gruppo prevede di aumentare la capacità operativa per arrivare a 10 milioni di pezzi entro il 2026.

Ray-Ban Meta e non solo, EssiLux va all-in sull’innovazione

Lo scorso anno il gruppo nato dalla fusione tra i francesi di Essilor e l’italiana Luxottica ha investito oltre un miliardo in innovazione, principalmente nel med-tech con importanti acquisizioni, a cui si è aggiunta in queste settimane quella della canadese Cellview. “Con Ray-Ban Meta che porta l’eyewear nel digitale e Nuance Audio, approvato dalla Fda americana, che crea una nuova categoria di prodotto, stiamo disegnando orizzonti nuovi”, ha rimarcato Milleri, che aggiunge: “La crescita esponenziale di Stellest e le acquisizioni strategiche come Heidelberg Engineering, Espansione Group, Pulse Audition e ora Cellview continuano a rafforzare le nostre competenze nel medicale e nella diagnostica, permettendoci di migliorare la vita di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Con Supreme, ora parte del nostro portafoglio, e la rinnovata fiducia di partner iconici come Diesel, Dolce&Gabbana, Michael Kors e Prada, possiamo rendere più semplice, desiderabile e naturale l’adozione della tecnologia nei nostri prodotti e nella vita delle persone”.

Entro fine mese dovrebbe esserci il debutto in Italia dei Nuance Audio, gli occhiali con i dispositivi per l’udito. “Ci aspettiamo un grande successo. Creiamo un nuovo mercato”, ha affermato Milleri.

Rally forsennato in Borsa, superati i 130 miliardi di valore

EssiLux, quotata alla Borsa di Parigi, segna stasmattina un rally del 3,4% a 285 euro superando per la prima volta i 130 miliardi di market cap, con un balzo di oltre 30 miliardi in meno di meno di 4 mesi (lo scorso 22 ottobre sorpassò per la prima volta i 100 miliardi di valore).

“La performance dell’ultimo trimestre di EssiLux ha superato il consensus grazie ad un forte performance del mercato nordamericano che è uno dei mercati di riferimento per l’insieme settore dell’occhialeria”, argomentano gli esperti di Banca Akros.

“Il momentum è molto buono – indica invece Equita – sia per i prodotti “tradizionali” (rimbalzo del sole retail in Nord America, conferma di una forte crescita in EMEA) che per le nuove iniziative (dati forti su Ray-Ban Meta e Stellest, aspettative bullish su Nuance)”.

Non solo occhiali, Milleri: “Delfin pronta a salire fino al 20% in Generali”

I numeri record di EssiLux fanno sorridere in primis Delfin, cassaforte della famiglia Del Vecchio che detiene la quota di maggioranza relativa. “Delfin oggi ha plusvalenze finanziarie infinite e, grazie alle idee del fondatore Leonardo Del Vecchio, dalla sua scomparsa il valore di EssilorLuxottica è raddoppiato, con un incremento di 60 miliardi”, ha detto Francesco Milleri in un’intervista a Il Sole 24 Ore. “Oggi siamo l’ottava azienda nel listino francese per valore di mercato ma l’ingresso tra le prime cinque è sempre meno distante. Se fossimo quotati a Milano saremmo di gran lunga la società a maggior capitalizzazione del Paese“, ha aggiunto.

Il top manager, che guida anche la holding della famiglia Del Vecchio, ha anticipato che Delfin sta per ottenere dalle autorità l’autorizzazione a salire fino al 20% in Generali (attualmente è al 9,7%) e “presto” potrà arrotondare la sua partecipazione dopo aver già avuto dall’Ivass l’ok a restare sopra il 10% in conseguenza di un buyback del gruppo assicurativo.