Eni: rideterminato in € 1,4 mld la tassa extraprofitto energia

Negatività in Borsa per Eni che al momento si muove in calo del 3,94% trovandosi cosi a quota 11,75 euro ad azione. Come si legge nella nota societaria diffusa oggi il gruppo guidato da Descalzi ha reso noto di aver rideterminato in 1,4 miliardi di euro come contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico. A fine giugno Eni aveva determinato l’ammontare del contributo in circa 550 milioni di euro, versando il 40% di acconto. La nota di Eni riporta che il gruppo ha provveduto all’integrazione del versamento dell’acconto pari a circa 340 milioni di euro.