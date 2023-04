Generali: depositate due liste per il rinnovo del Collegio Sindacale

Depositate, nei termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente, due liste di candidati per quanto riguarda la nomina del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. per gli esercizi 2023-25. In particolare si tratta di diversi OICR sotto l’egida di Assogestioni (Lista 1), con una partecipazione complessiva pari allo 0,810% del capitale sociale della Compagnia, con i seguenti candidati: nella sezione relativa ai Sindaci effettivi: n. 1 Paolo Ratti, n. 2 Sara Landini e n. 3 Luca Laurini; nella sezione relativa ai Sindaci supplenti: n. 1 Michele Pizzo e n. 2 Maria Francesca Talamonti. La seconda lista è di VM 2006 S.r.l. con una partecipazione pari al 2,017% del capitale sociale della Compagnia, con i seguenti candidati: nella sezione relativa ai Sindaci effettivi: n. 1 Carlo Schiavone e n. 2 Tazio Pavanel; nella sezione relativa ai Sindaci supplenti: n. 1 Giuseppe Melis e n. 2 Mario Civetta. Le liste saranno verranno messe a disposizione degli azionisti e del pubblico entro il 5 aprile 2023 secondo le modalità previste dalla normativa vigente.