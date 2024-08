Elon Musk e Trump su X. Dai guai tecnici alle false notizie sull’inflazione, cronaca di due ore di dialogo

E alla fine Trump è tornato su X, ex Twitter grazie ad Elon Musk. La tanto pubblicizzata intervista del numero uno di Tesla e Space X dell’ex presidente Donald Trump (che corre per un nuovo mandato per le presidenziali 2024) sulla piattaforma di social media è quasi deragliata a causa di problemi tecnici in avvio lunedì sera.

Gli utenti che cercavano di collegarsi all’evento, il cui inizio era previsto per le 20:00 ora statunitense, hanno avuto dei problemi di collegamento alla piattaforma livestream di X.

Tutta colpa di un attacco informatico si è affrettato a dire Musk. Dopo quasi un’ora, la conversazione è finalmente iniziata e si è protratta per più di due ore.

Vediamo quali sono stati i principali temi toccati nel corso dell’intervista.

Trump e Musk: dall’attentato in Pennsylanvia a Kamala Harris, cosa si sono detti

Questa volta, l’evento è stato presentato come una conversazione tra due delle persone più influenti del mondo, ma che potrebbe contribuire a rilanciare la campagna di Trump. Nelle ultime settimane, l’annuncio del ritiro del presidente Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca e l’appoggio alla vicepresidente Kamala Harris, ora candidata democratica, hanno scosso Trump e la sua campagna presidenziale. Gli ultimi sondaggi hanno, infatti, messo in evidenza l’avanzata della Harris in vista delle elezioni di inizio novembre.

I consiglieri del tycoon l’hanno esortato ad adottare un copione elettorale ‘tradizionale’ durante gli eventi pubblici. Ma così non è avvenuto nella conversazione con Musk. Trump ha, infatti, speso quasi la prima mezz’ora dell’intervista descrivendo il tentativo di assassinio di luglio a Butler, in Pennsylvania. Nelle due ore trascorse con Musk, l’ex presidente ha citato Biden almeno 24 volte e Trump ha menzionato Harris meno della metà, solo 11 volte, secondo un conteggio informale della CNBC.

Trump ha più volte insultato la sua avversaria, definendola “incompetente” e candidata di “terzo grado”. Non è tardata ad arrivare la secca risposta dalla campagna di Harris. Con il portavoce Joseph Costello che ha dichiarato: “Trump è comprato e pagato da miliardari estremisti e anti-lavoratori, ed Elon sa che Trump gli darà elargizioni fiscali sconsiderate a spese della classe media”.

Trump: “la peggiore inflazione in 100 anni”. Ue “approfitta di noi”

Ha passato in rassegna anche alcuni temi caldi per l’economia Usa, come quello sull’inflazione. In particolare, Trump ha detto: “Penso che abbiamo la peggiore inflazione degli ultimi 100 anni. Dicono che dura da 48 anni, io non ci credo”. Come viene messo in evidenza in un articolo della CNN, si tratta di una affermazione infondata ed errata per due ragioni.

“In primo luogo, anche quando il tasso di inflazione ha raggiunto il picco dell’era Biden del 9,1% a giugno 2022, quel tasso del 9,1% è stato il più alto dal 1981, tra 40 e 41 anni prima, certamente non “100 anni” e nemmeno “48 anni”. In secondo luogo, l’inflazione è diminuita drasticamente dal picco di giugno 2022 e il tasso più recente disponibile al momento era del 3,2%”, si legge nell’articolo a cura di Daniel Dale.

C’è stato poi l’attacco ai danni dell’Europa. L’Ue si “approfitta di noi” negli scambi commerciali” e “noi li difendiamo con la Nato: dovrebbe pagare quanto noi per l’Ucraina”, ha detto Trump durante l’intervista su X.