È uscito il Certificate Journal n.802

I mercati azionari hanno archiviato un’altra settimana di rialzi confortati dalle aspettative di una graduale ma rapida discesa dell’inflazione oltreoceano. In particolare, Christopher Waller ha ribadito che servono altri due rialzi dei tassi per riportare l’inflazione verso l’obiettivo di medio termine. Quale sarà la strada che percorrerà la Fed lo si saprà nella prossima riunione prevista per il prossimo 27 luglio, mentre è ai blocchi di partenza la stagione delle trimestrali che potrebbero far alzare la volatilità.

Per chi è alla ricerca di soluzioni più conservative, BNP Paribas, che si conferma tra gli emittenti più attivi del segmento dei certificati di investimento, ha portato in negoziazione una serie di Cash Collect scritti su indici. La riduzione del rischio in questo caso è portata dal ricorso a sottostanti caratterizzati da una volatilità più contenuta rispetto ai titoli azionari, mentre per quanto riguarda i rendimenti potenziali si riesce ad arrivare fino all’8% annuo, a fronte di barriere poste tra il 60% e il 70% degli strike.

Il maggior rischio dato da un investimento in titoli azionari può, invece, essere mitigato da una struttura con carattere difensivo come quella di un nuovo Cash Collect Memory Airbag Step Down con barriera al 50% e rendimento potenziale dell’1% mensile legato ad un paniere di titoli energetici, quali SolarEdge Technologies, General Electric e ConocoPhilips.

Se vuoi continuare a leggere l’articolo vai sul CJ n.802