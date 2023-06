Imprese, la crescita nel Mezzogiorno con la quotazione: il roadshow di Irtop

Le aziende del Mezzogiorno possono crescere con la quotazione in Borsa, questo in sintesi il messaggio lanciato da Irtop nel presentare alla Camera il suo evento. Vediamo i dettagli.

Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e l’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, ha illustrato in data odierna presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il roadshow “Imprese che crescono al Sud con la quotazione in Borsa”.

“La quotazione in Borsa è una delle tappe fondamentali nel percorso di sviluppo ed evoluzione di un’impresa, in quanto fonte di finanziamento alternativo per sostenere progetti di crescita – ha evidenziato ancora Lambiase – L’accesso al capitale di rischio rappresenta la vera alternativa al debito per patrimonializzare le PMI italiane che esprimono il 92% delle aziende nazionali, secondo la fonte OCSE ancora poco rappresentate sul listino. Le società che hanno scelto la quotazione su Euronext Growth Milan riconoscono al mercato un’opportunità che si è concretizzata nella grande visibilità ottenuta sia a livello nazionale che internazionale, che ha permesso di rafforzare il proprio standing con la possibilità di accedere a nuova finanza, continuando a mantenere il controllo della propria azienda. Con l’avvio del roadshow auspichiamo, anche attraverso la testimonianza di imprenditori locali, di diffondere la cultura dell’equity al fine di proseguire nel percorso virtuoso, che ad oggi vede 196 società quotate su EGM con una capitalizzazione pari a 9,6 miliardi di euro, anche alla luce degli incentivi legati alla quotazione che hanno dimostrato di rappresentare una leva di traino per finanziare la crescita e lo sviluppo delle PMI Italiane rappresentative dell’economia reale.”

Il progetto, che si svolgerà attraverso un roadshow organizzato nelle principali città del Sud, ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’equity e permettere alle PMI di valutare l’opportunità di crescita anche attraverso la quotazione in Borsa, cogliendo l’occasione offerta dalle nuove regole previste dal DDL Capitali.