È uscito il Certificate Journal n.792

La settimana dei tassi di interesse si è chiusa come da previsioni: Federal Reserve e Banca Centrale Europea hanno alzato il costo del denaro dello 0,25% per fronteggiare l’inflazione. La presidente della BCE Christine Lagarde, nella conferenza stampa, ha sottolineato che i rialzi non si sono esauriti e c’è ancora strada da percorrere poiché, nonostante l’inflazione stia scendendo, non si sono ancora raggiunti gli obiettivi.

Proprio il contesto dei tassi di interessi in rialzo favorisce la strutturazione dei certificati e sul mercato si possono trovare strumenti che offrono rendimenti potenziali capaci di fronteggiare l’inflazione; l’ufficio studi di Certificati e Derivati ha messo in evidenza alcune emissioni che rispondono a questa esigenza.

Dalla BCE sono anche arrivate le rassicurazioni sul settore Bancario definito resiliente e pronto a far fronte ai rimborsi Tltro in vista della scadenza dei rimborsi a giugno. Anche se non direttamente collegato al settore bancario, in ottica ribassista, l’ufficio studi di Certificati e Derivati ha analizzato una nuova emissione Reverse di Leonteq che tra le caratteristiche peculiari prevede anche l’opzione Airbag oltre che un trigger crescente per il rimborso anticipato.

