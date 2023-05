È uscito il Certificate Journal n.791

La stagione delle trimestrali ha riportato l’ottimismo sui mercati azionari con i listini che hanno chiuso il mese di aprile con rialzi vicini al 4% sui massimi di periodo. Questa settimana sono attese le riunioni della Fed e della BCE che daranno un nuovo aggiornamento sul quadro inflattivo e sulle prossime mosse in tema di politica monetaria.

Sotto osservazione anche il settore dell’auto che sta vivendo un contesto di forte cambiamento con il passaggio epocale dai veicoli a combustione a quelli elettrici che è entrato nel vivo. Al momento a beneficiarne sono le case automobilistiche tradizionali che non solo hanno sovraperformato rispetto ai competitor dedicati solo all’elettrico, ma anche il mercato. Diverse le opportunità su questo settore da cogliere con i certificati di investimento con strutture che riescono a restituire rendimenti interessanti a fronte di rischi più contenuti rispetto all’investimento diretto.

Restando in tema di asimmetria, un altro esempio lo è il Fixed Cash Collect Step Down di Unicredit scritto su un paniere composto da Coca Cola, McDonald’s ed Uber che mette sul piatto un rendimento potenziale del 10% annuo a fronte di una distanza della barriera del 50%. Il segmento dei certificati è poi sempre attivo in tema di novità; questa settimana dedichiamo un focus ai nuovi Spread Certificates di BNP Paribas che vanno ad arricchire l’offerta di strutture del segmento Leverage.

Se vuoi continuare a leggere l’articolo vai sul CJ n.791