È uscito il Certificate Journal n.784

Dalla Silicon Valley arriva la scossa sui mercati: l’annuncio della SVB Financial, diciottesima banca degli Stati Uniti, di una maxi-perdita da 1,8 miliardi di dollari e la necessità di ricorrere ad un aumento di capitale da 2,25 miliardi (poi fallito secondo le notizie dell’ultima ora) per compensare le perdite sofferte dalla vendita forzata di 21 miliardi di dollari di un portafoglio costituito soprattutto da Treasuries, ha creato il panico tra gli operatori.

Sono diversi gli strumenti che consentono di approfittare di queste situazioni e tra questi rientrano anche i Recovery Top Bonus. Una struttura tra le più semplici tra quelle che popolano il segmento che abbiamo posto sotto la lente approfittando di una nuova emissione di Société Générale.

Se le turbolenze arrivano dai finanziari l’ancora di salvezza potrebbe essere lanciata dalle Utilities che nell’ultimo anno sono state messe sotto pressione dalle crisi energetica e dal rialzo dei tassi di interesse. Se a questo si aggiunge una struttura come quella proposta da Leonteq con il Phoenix Memory Airbag Softcallable, nasce un certificato ideale per la costruzione di un portafoglio a rischio moderato. In questo numero c’è anche uno speciale al nuovo BTP Italia che spiega caratteristiche e funzionamento.

