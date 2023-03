È uscito il Certificate Journal n.783

Con l’arrivo di marzo sta per chiudersi la stagione delle trimestrali. Il bilancio complessivo del quarto trimestre del 2022 è in molti casi positivo, al di sopra delle aspettative degli analisti, e ora la partita ora si gioca su un più incerto 2023.

In questo scenario, la ricerca del profilo di rischio più adeguato è più semplice rispetto al passato in virtù del rialzo dei tassi di interesse che aiuta anche l’industria dei certificati: negli anni passati, a parità di volatilità, era impresa ardua trovare un certificato con spiccate doti difensive date dall’opzione Airbag, barriera al 60% e con premi periodici incondizionati mensili per un 9% su base annua come il Fixed Cash Collect Airbag di Barclays di cui vi parliamo questa settimana.

Un altro modo per giocare in difesa è la scelta dei titoli o dei settori sui quali investire è quello del lusso, per le prospettive che mostrano i numeri, potrebbe essere uno dei possibili candidati. Nel segmento dei certificati di investimento il ventaglio di offerta è ampio e per questo abbiamo realizzato una selezione di alcune delle più interessanti opportunità. Altri spunti operativi potrete trovarli negli appuntamenti previsti per la prossima settimana con Leonteq e Marex. Per finire, dedicato a chi vuole approfondire la conoscenza in materia di certificati, a partire da giovedì il corso avanzato Acepi.

Se vuoi continuare a leggere l’articolo vai sul CJ n.783