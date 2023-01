È uscito il Certificate Journal n.778

Il 2023 è partito nel migliore dei modi per i mercati azionari con i principali indici che si apprestano a chiudere il mese di gennaio con il segno positivo. In Europa a guidare i rialzi è il nostro FTSE Mib che, forte delle performance del settore bancario, registra un rialzo superiore al 10%.

Nonostante l’ottimismo gli investitori, memori di quanto successo in passato, sono però alla ricerca continua di soluzioni di investimento che puntano a buoni ritorni a fronte di rischi contenuti. La prova di quanto sia forte questa esigenza lo sono i volumi che si osservano quotidianamente sui certificati con strutture particolarmente difensive. Gli emittenti sono attenti a soddisfare le richieste degli investitori e questa settimana è BNP Paribas che presenta una nuova gamma di Cash Collect Low Barrier. Certificati che riescono ad arrivare a rendimenti potenziali anche del 20% annuo con barriere che scendono fino al 30%.

Tra le nuove tendenze che stanno catturando le attenzioni degli investitori ci sono anche i Callable o Soft Callable; una variante delle classiche strutture Autocallable che lasciano all’emittente la facoltà di decidere se attivare il rimborso prima della scadenza del certificato. Un’opzione che per gli investitori si traduce in uno strumento con un migliore profilo di rischio/rendimento e in una minore probabilità di un’interruzione anticipata dell’investimento come mostra un nuovo Phoenix Memory Callable emesso da Barclays.

La prossima settimana è una delle più importanti per l’industria dei certificati; il prossimo 2 febbraio, infatti, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sotto il cappello del Certificate Journal e con il patrocinio di ACEPI e Borsa Italiana, verranno incoronati i vincitori degli Italian Certificate Awards 2022. Una serata in cui verranno snocciolati anche i numeri di questo mercato che continua a crescere con numeri strepitosi viste le oltre 300 nuove emissioni in quotazione nei primi 20 giorni dell’anno. Come preannunciato sono tante le novità di questa edizione e nel prossimo numero vi racconteremo tutti i dettagli.

