Expert.ai: aggiorna il piano 2022-24, invariati i target su ricavi, Ebitda, ARR e pfn

Il Cda di Expert.ai ha deliberato di esercitare parzialmente la delega attribuita dall’Assemblea dei Soci del 15 ottobre 2021 e di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per un controvalore complessivo massimo pari a 239.974 euro.

Alla luce dei risultati definitivi dell’aumento di capitale in opzione deliberato lo scorso 30 novembre e dell’aumento di capitale riservato di cui sopra, Expert.ai ha aggiornato le stime del piano industriale 2022-2024. In particolare, le previsioni comunicate lo scorso 2 dicembre sono state modificate per l’esercizio 2022, riportando un valore di Equity in un range di €16-18 milioni (rispetto a 18-20 milioni precedentemente indicati) e un Net working capital di 8-10 milioni (da 10-12 milioni).

Per il 2022 restano invariate le stime dei ricavi in un range compreso tra 31-33 milioni, dell’Ebitda negativo e compreso tra -12 e -14 milioni, degli Annual Recurring Revenues per 17,5-19,5 milioni e della Net financial position in un range di 14-16 milioni.

Invariati i principali target economici e patrimoniali per gli anni 2023E e 2024E: ricavi per 38 milioni e 49 milioni rispettivamente, Ebitda per 6 e 16 milioni, Annual Recurring Revenues per 27 e 37 milioni, Net working capital di 12 e 17 milioni e Net financial position di 17 e 15 milioni.

Confermati anche i principali driver alla base del Piano, focalizzato sul raggiungimento della redditività nell’ambito di una crescita sostenibile, fondata su ricavi ricorrenti, espansione in Nord America, nuove opportunità in Italia nel mercato sia pubblico sia privato e in Europa con clienti di primario standing, oltre al miglioramento del margine operativo lordo, guidato da soluzioni sempre più replicabili, risparmio sui costi e maggiore efficienza nell’implementazione della piattaforma expert.ai.