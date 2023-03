Donne e investimenti: per Trade Republic le donne superano gli uomini nella gestione del rischio e nella diversificazione

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Trade Republic, tra le più grandi piattaforme di risparmio in Europa, ha analizzato i comportamenti della clientela italiana nel 2022, focalizzandosi sulle scelte di risparmio e investimento delle donne in Italia.

In un contesto di mercato difficile, caratterizzato da alta inflazione, tassi di interesse al rialzo e una possibile recessione all’orizzonte, le donne hanno ottenuto performance simili agli uomini negli investimenti. Le donne, infatti, sono generalmente più responsabili degli uomini, utilizzano più ETF e fanno operazioni meno frequentemente.

Donne e gestione del rischio

Dall’analisi emerge che nel 2022 le donne hanno mostrato comportamenti virtuosi in quasi tutte le aree analizzate e hanno dato l’esempio con una migliore gestione del rischio. Inoltre, i dati di Trade Republic mostrano che le clienti donne hanno concluso investimenti con successo tanto quanto le loro controparti maschili.

Ma il modo in cui sono arrivate a tale risultato non potrebbe essere stato più diverso: in genere le donne hanno fatto operazioni con una frequenza inferiore del 30% e hanno inserito in portafoglio il 33% in più di ETF, dimostrando maturità negli investimenti e un approccio meno impulsivo ai movimenti del mercato.

Le donne hanno anche mostrato una minore propensione per gli asset più volatili, come le criptovalute, e hanno tipicamente lasciato più denaro in contanti (+54%) rispetto agli uomini, dimostrando un approccio più conservativo alla generazione di rendimenti. Quest’ultima tendenza è ancora più marcata tra le giovani investitrici (tra i 18 e i 25 anni) e ha subito un’accelerazione nel 2023 con l’introduzione da parte di Trade Republic di un tasso di interesse annuo del 2% sulla liquidità non investita.

All’interno della base clienti globale di Trade Republic, le donne chiudono in positivo più spesso degli uomini: in Germania, Austria e Francia sono le donne ad avere successo più spesso, mentre in Spagna sono gli uomini.

“Il comportamento di investimento della nostra clientela femminile esprime al meglio i nostri valori”, ha dichiarato Emanuele Agueci, Regional Manager per Italia, Irlanda e Baltici di Trade Republic. “Attraverso l’ampio utilizzo di prodotti diversificati come gli ETF, le nostre clienti dimostrano un approccio responsabile e sostenibile alla generazione di ricchezza. Da loro c’è molto da imparare, soprattutto per chi sta investendo i propri risparmi per la prima volta”.

Secondo i dati di Trade Republic, nel 2022 le donne hanno investito in media 60% meno denaro degli uomini. Questo potrebbe essere il risultato di un approccio più cauto alla volatilità dei mercati, o più probabilmente il riflesso allarmante della disuguaglianza di reddito. Infatti, purtroppo oggi in Italia le donne guadagnano in media il 40% in meno degli uomini nello stesso decile di reddito, secondo i dati del Ministero dell’Economia.

I dati di Trade Republic mostrano che negli ultimi anni in Italia è emersa una nuova generazione di risparmiatrici che investe in modo più diversificato e sostenibile rispetto agli uomini e, di conseguenza, ha più successo.

Tuttavia, la maggioranza degli investitori italiani è ancora composta da uomini (80% nel 2022, secondo la CONSOB). In quest’ottica, la missione di Trade Republic è quella di facilitare la generazione di ricchezza e la sicurezza pensionistica per tutti con un accesso sicuro, facile e senza commissioni ai mercati dei capitali, ma la domanda rimane aperta: come società stiamo facendo abbastanza per creare pari opportunità di successo finanziario?