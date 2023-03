Banco BPM ottiene lo status di conglomerato finanziario dalla BCE

Banco BPM ottiene il riconoscimento di status di conglomerato finanziario dalla BCE. L’istituto di Francoforte, come si legge in una nota, accoglie la richiesta presentata da Banco BPM a seguito del conseguimento del controllo totalitario sulle compagnie assicurative Banco BPM Vita e Banco BPM Assicurazioni (ex Bipiemme Vita e Bipiemme Assicurazioni), avvenuto a luglio 2022, e comporta anche l’adeguamento dell’attività di supervisione esercitata dalla stessa Autorità di Vigilanza.