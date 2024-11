Dividendi Piazza Affari, 18 novembre data clou per Ftse Mib

Il mese in corso vedrà diverse società di Piazza Affari staccare il dividendo. La data da segnare in rosso sul calendario è il 18 novembre, giorno di stacco della cedola per diverse società del Ftse Mib e non solo. Ecco tutti i dividendi da qui a fine anno, con i dettagli su eventuali tranche, acconti e saldi.

Pioggia di dividendi in arrivo a Piazza Affari

Di seguito un elenco di tutte le altre società che distribuiranno un dividendo da qui alla fine del 2024, con indicazioni sulle date di stacco e di pagamento, l’importo della cedola ed informazioni aggiuntive in merito alla tipologia di cedola. In grassetto i titoli del Ftse Mib.

Società Data stacco dividendo Data pagamento dividendo Cedola Note Dividendo complessivo A.B.P. Nocivelli 18/11/2024 20/11/2024 0,06 Dividendo ordinario Arnoldo Mondadori Editore 18/11/2024 20/11/2024 0,06 2^ tranche 0,12 Banca Ifis 18/11/2024 20/11/2024 1,2 Acconto 2025 Banca Mediolanum 18/11/2024 20/11/2024 0,37 Acconto 2025 Banco Bpm 18/11/2024 20/11/2024 0,4 Acconto 2025 D’Amico 18/11/2024 20/11/2024 0,252 Acconto 2025 Danieli & C. 18/11/2024 20/11/2024 0,31 Dividendo ordinario Danieli & C. risp. 18/11/2024 20/11/2024 0,3307 Dividendo ordinario Eni 18/11/2024 20/11/2024 0,25 2^ tranche 1 Equita Group 18/11/2024 20/11/2024 0,15 2^ tranche 0,35 Intesa Sanpaolo 18/11/2024 20/11/2024 0,17 Acconto 2025 Mediobanca 18/11/2024 20/11/2024 0,56 Saldo 1,07 Poste Italiane 18/11/2024 20/11/2024 0,33 Acconto 2025 Recordati 18/11/2024 20/11/2024 0,6 Acconto 2025 Tenaris 18/11/2024 20/11/2024 0,27 Acconto 2025 Terna 18/11/2024 20/11/2024 0,1192 Acconto 2025 Unicredit 18/11/2024 20/11/2024 0,9261 Acconto 2025 Casta Diva Group 25/11/2024 27/11/2024 0,04007 Dividendo ordinario Confinvest 02/12/2024 04/12/2024 0,04 Dividendo ordinario GPI 09/12/2024 11/12/2024 0,35 Straordinario STMicroelectronics (*) 16/12/2024 18/12/2024 0,09 3^ tranche 0,36

Fonte: Borsa Italiana e comunicati societari.

(*) dividendo in dollari

I dividendi del Ftse Mib

Come indicato in tabella, le società del Ftse Mib che distribuiranno dividendi da qui a fine anno sono:

Banca Mediolanum

Banco Bpm

Eni

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

Poste Italiane

Recordati

Tenaris

Terna

Unicredit

STMicroelectronics

Per Banca Mediolanum, Banco Bpm, Intesa, Poste, Recordati, Tenaris, Terna e Unicredit si tratta dell’acconto sul dividendo che verrà distribuito nel 2025, a valere sull’esercizio 2024.

Eni stacca la seconda tranche trimestrale del dividendo da 1 euro deliberato dai Soci, Mediobanca il saldo da 0,56 euro (dopo l’acconto di 51 centesimi di maggio) e STM la terza tranche del dividendo complessivo da 36 centesimi, corrisposto trimestralmente.

Le altre cedole a Piazza Affari

Fra le mid cap, si segnala il dividendo ordinario di Danieli, sia sulle azioni ordinarie sia su quelle di risparmio, oltre a Banca Ifis. Tra le small Cap c’è invece la sola Gpi, con un dividendo straordinario da 35 centesimi.

Nel segmento STAR, che include le Pmi volontariamente sottoposte a stringenti requisiti di trasparenza, liquidità e governance, si annoverano d’Amico International Shipping, Equita Group e Mondadori.

Infine, nel mercato Euronext Growth Milan, da qui a fine anno distribuiranno dividendi ABP Nocivelli, Casta Diva Group e Confinvest (per i dettagli si veda la tabella).

Mediobanca conferma payout 70%, nuovo buyback da €385 mln

Fra le società del Ftse Mib che staccheranno la cedola nelle prossime settimane c’è Mediobanca, che proprio oggi ha annunciato i conti del primo trimestre fiscale, conclusosi il 30 settembre 2024 (chiusura bilancio il 30 giugno 2025). Il titolo arretra a Piazza Affari, malgrado gli utili sopra le attese (€330 milioni), frenato da ricavi core (margine di interesse e commissioni) sotto le aspettative.

Per l’esercizio in corso (2024-2025) la banca prevede una crescita attesa del DPS, con una conferma del cash pay out al 70% (acconto del dividendo a maggio 2025 e saldo a novembre 2025) e un nuovo piano di buyback da 385 milioni.