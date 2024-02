Il titolo Disney in rally a Wall Street (+10%) a 108 dollari per azione dopo i conti e dividendo superiori alle attese degli analisti. Il Ceo Bob Iger ha annunciato a sorpresa, che Disney avrebbe acquistato una quota da 1,5 miliardi di dollari in Epic Games, la società produttrice del videogioco Fortnite. Il colosso dell’intratteniento ha inoltre annunciato che quest’anno trasmetterà in esclusiva sul canale streaming Disney+ il tour di Taylor Swift, “Eras” e la serie di successo “Moana”.

Disney, la mossa con Epic Games e Taylor Swift

Iger ha evidenziato che la partnership con Epic prevede una collaborazione per la creazione di nuovi videogiochi utilizzando la propria proprietà intellettuale tra cui Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Avatar. Il colosso dell’intrattenimento ha inoltre annunciato che nel 2025 la piattaforma di proprietà di Disney, ESPN avvierà il proprio servizio di streaming e che quest’anno trasmetterà in esclusiva su Disney+ il film che racconta il tour di Taylor Swift, Eras e il sequel di straordinario successo “Moana”.

I numeri dell’ultimo trimestre

Nel trimestre Disney ha registrato un utile per azione rettificato pari a 1,22 dollari sopra le attese degli analisti di 99 centesimi. La società ha inoltre annunciato un dividendo di 45 centesimi per azione, pagabile a luglio, in crescita del 50% rispetto alla cedola di gennaio.

Nonostante Disney abbia perso dei clienti sulla piattaforma di streaming Disney+ i ricavi sono aumentati grazie all’aumento dei costi di abbonamento. Il colosso statunitense ha aggiornato gli investitori sul proprio piano di tagliare i costi di almeno 7,5 miliardi di dollari entro la fine dell’anno fiscale 2024 e sulla guidance che un utile per azione per il 2024 di circa 4,60 dollari.

“I risultati mostrano ricavi stabili e una gestione efficace dei costi, scrive in una nota Ben Barringer, analista di Quilter Cheviot. La partnership con Epic Games potrebbe rivelarsi fruttuosa, ma probabilmente sarà “a fuoco lento”.

La battaglia con Nelson Peltz

Disney ed il ceo Bob Iger hanno subito pressioni dall’investitore attivista Nelson Peltz, che ha costantemente criticato il management della società e i risultati finanziari negli ultimi due anni. Peltz, fondatore e ceo del fondo Trian Partners ha lanciato una battaglia contro la Disney, chiedendo agli investitori di nominare lui e l’ex direttore finanziario della società, Jay Rasulo al posto degli attuali membri del consiglio di amministrazione Michael Froman e Maria Elena Lagomasino. I profitti superiori alle attese e la serie di annunci relativi ai contenuti esclusivi e la partnership con Epic Games hanno in qualche modo sfidato le accuse di Peltz relative alla gestione della colosso dell’intrattenimento.