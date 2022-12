Dimon (JP Morgan) spara a zero contro bitcoin & co. Ecco cosa pensa delle crypto

Il numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, conferma il suo scetticismo di lunga data sulle criptovalute e le paragona a inutili “pet rocks”. In un’intervista rilasciata alla trasmissione “Squawk Box” della Cnbc, il banchiere statunitense ha definito le criptovalute “un completo spettacolo secondario”.

Dimon ha affermato che le criptovalute sono state afflitte anche da altri problemi di corruzione come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, evasione fiscale e traffico sessuale. “Perché permettiamo che queste cose avvengano?” si chiede “Penso che i regolatori che hanno picchiato le banche dovrebbero forse concentrarsi un po’ di più sulle criptovalute.”

In passato Dimon si era riferito ai token digitali come a uno “schema Ponzi decentralizzato“, “pericoloso” e che “non va bene per nessuno”. Nell’ottobre dello scorso anno, quando il bitcoin si apprestava a toccare i massimi storici, Dimon affermò che il Bitcoin era “privo di valore”.

Di contro, anche Dimon difende la tecnologia blockchain alla base dell’utilizzo delle crypto, affermando che le sue opinioni sulle criptovalute “non significano che la blockchain non sia reale”.