Digital360: Si espande in Sud America con due nuove acquisizioni

Digital360 ha concluso due acquisizioni in Cile, giungendo così a otto società acquisite nell’area LATAM e proseguendo il percorso di internazionalizzazione del Gruppo.

Nel dettaglio, è stata acquisita la maggioranza delle quote (51%) della società Editorial Microbyte (EMB) e del Gruppo Uno a Uno. Queste due operazioni mirano a replicare il modello di Demand Generation messo a punto con successo in Italia, che prevede l’unione sinergica degli asset editoriali digitali di EMB con le competenze nell’organizzazione di eventi e servizi di marketing digitale di Uno a Uno.

EMB ha registrato nell’esercizio 2021 ricavi per circa 700 mila euro con un Ebitda pari a circa 170 mila euro ed una PFN creditoria per circa 200 mila euro. L’accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a 552 mila dollari, cui sommare 50 mila dollari quale pro quota della PFN calcolata al closing.

Uno a Uno ha chiuso il 2021 con ricavi per circa 1 milione di euro con un Ebitda margin di circa il 10% ed una PFN creditoria per circa 300 mila euro. Il corrispettivo per il 51% in questo caso è pari a 317.000 euro, oltre al pro quota della PFN calcolata al closing.

A questi importi potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati di marginalità nell’esercizio 2022.

In entrambi i casi sono previste opzioni put&call per l’acquisto o la vendita del residuo 49%, il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell’Ebitda realizzato dalla società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.