Avvio cauto per Piazza Affari

Partenza poco mossa per le borse europee, compresa Piazza Affari con il Ftse Mib in frazionale rialzo (+0,2%) in area 27.300 punti. Acquisti su Tenaris (+1,4%), Cnh (+1,2%) e Banca Mediolanum (+1%) mentre arretrano Unicredit (-0,6%) e Saipem (-0,6%).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 185 punti base con il rendimento del decennale italiano in lieve rialzo al 4,23%, mentre sul Forex, l’euro/dollaro si mantiene sotto quota 1,07.

Perde terreno il petrolio con il Brent a 85,6 dollari al barile in scia alle preoccupazioni per il rallentamento della crescita globale, solo parzialmente bilanciate dal piano della Russia per frenare l’offerta in risposta alle sanzioni occidentali.

L’attenzione è già proiettata al dato di domani sull’inflazione statunitense, che contribuiranno a formulare le prospettive sulle prossime mosse della Federal Reserve e sul picco dei tassi di interesse. Le previsioni indicano una crescita annuale dei prezzi in rallentamento al 6,2% e un dato core al 5,5%.

Oggi sono attese invece le previsioni economiche aggiornate della Commissione europea.