Dei viaggi all-inclusive in Messico o Zanzibar, e non solo, in palio nel Trading Game 2024 di Societe Generale

Il 30 settembre ha inizio l’edizione 2024 di “SG Trading Masters”, il concorso a premi promosso da Societe Generale per farti vivere un’esperienza di trading e mettere alla prova le tue abilità con un capitale virtuale. Numerosi i premi in palio e tra i più ambiti dei viaggi all-inclusive in Messico o Zanzibar.

La struttura del gioco virtuale e le novità 2024

Il concorso promosso da Societe Generale prevede tre fasi di gioco, tutte indipendenti tra loro. Si parte, come lo scorso anno, con una Sessione di Formazione, durante la quale i giocatori sono invitati a rispondere a 2 quiz (ciascuno con 25 domande), uno dedicato ai prodotti di trading (Turbo, Leva Fissa, ETC/ETN e Covered Warrants), uno dedicato ai prodotti investment (Discount, Equity Protection, Bonus e Benchmark). Il quiz dei prodotti trading sarà visibile già dal 30 settembre mentre quello relativo ai prodotti investment sarà, come previsto dal regolamento, reso disponibile da lunedì 7 ottobre. Per entrambi i quiz, si ha fino a mezzogiorno di venerdì 11 ottobre per rispondere alle domande e tentare di ottenere il punteggio più alto. Al termine di questa fase saranno premiati i 3 partecipanti con il numero di alto di risposte esatte ai due quiz (con estrazione a sorte in caso di parimerito).

Terminata questa fase inizia la seconda, il Turbo & Discount Game, che dura una settimana dal 14 al 18 ottobre. Ciascun giocatore dovrà selezionare un profilo di gioco (Trading o Investment), che una volta scelto non potrà essere cambiato per questa seconda fase di gioco. In questo round ogni partecipante dovrà competere individualmente per la miglior performance al termine della settimana usando solo Certificati Turbo (per i giocatori con il profilo Trading) o solo certificati Discount (per i giocatori con il profilo Investment). In questo modo, Societe Generale intende offrire la possibilità anche ai giocatori che usano prodotti di tipo Investment come i Discount Certificates di poter ambire ai premi senza trovarsi in diretta competizione con chi usa strumenti a leva come i Certificati Turbo.

Nella terza e ultima fase del concorso, il Trading & Investment Products Game, che dura due settimane (ovvero 10 giorni di borsa aperta) dal 21 ottobre al 1° novembre, ciascun giocatore dovrà scegliere nuovamente un profilo di gioco (Trading o Investment). Questa scelta determinerà la tipologia di prodotti che il partecipare potrà negoziare: prodotti di trading quali certificati Turbo, Leva Fissa, Covered Warrant con il profilo Trading ovvero prodotti di tipo investment quali Discount, Benchmark, Equity Protection Cap e Recovery TOP Bonus con il profilo Investment. Anche in questo caso non sarà possibile tornare sui propri passi una volta effettuata la scelta, ma il profilo potrà anche essere diverso da quello usato nel Turbo & Discount Game. L’elenco completo dei prodotti con cui si potrà negoziare virtualmente in questa fase sarà disponibile sulla piattaforma di negoziazione sviluppata da TraderLink Italia, sulla quale si svolgerà il Trading Game.

Il live trading si articola dunque su due sessioni distinte, all’inizio delle quali ciascun partecipante simulerà l’impiego di un capitale teorico iniziale di 100mila euro.

Possibilità di partecipare anche in squadra nella fase 3

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate in Italia. Per prendere parte alla gara, è necessario iscriversi sul sito https://sgtradingmasters.traderlink.it a partire dal 30 settembre fino al 1° novembre. La partecipazione prenderà il via una volta ricevuta la conferma dell’avvenuta registrazione.

Come lo scorso anno, si possono costituire squadre da quattro giocatori (né più né meno). Ciascun partecipante al concorso può quindi creare una squadra o entrare a far parte di un team già esistente. Chi richiede la creazione di una squadra verrà identificato come capo squadra e a lui potranno aggregarsi altri tre giocatori con i quali il capo squadra avrà condiviso il codice squadra, univoco, assegnato dalla piattaforma.

I team devono essere costituiti entro mezzogiorno del 18 ottobre per poter essere ammessi nella competizione solo durante la terza sessione di gioco, il Trading & Investment Products Game. La squadra può essere composta anche da giocatori con profili di gioco (Trading o Investment) diversi tra loro.

La selezione dei vincitori e la griglia premi

Durante la Sessione di Formazione, i primi tre classificati in termini di numero di risposte esatte verranno premiati con degli iPhone15 128gb.

Al termine della seconda fase, Turbo & Discount Game, ci saranno due graduatorie: una per tutti i giocatori con il profilo Trading e una per tutti i partecipanti con il profilo Investment. Societe Generale premia i primi tre di ciascuna graduatoria in base alle performance conseguite. I primi premi di ciascuna graduatoria sono dei viaggi all-inclusive in Messico o Zanzibar, con soggiorno di 8 giorni/7 notti per due adulti. Per i secondi in classifica vi sono un televisore HD o una e-bike mentre per i terzi classificati un buono per una cena per due persone in uno stellato Michelin.

Durante il Trading & Investment Products Game, terza e ultima fase del concorso, ciascun giocatore potrà competere, sia individualmente che come squadra. Ci saranno due graduatorie (una per tutti i giocatori con il profilo Trading e una per tutti i giocatori con il profilo Investment) e verranno premiati i primi 3 di ciascuna graduatoria per la miglior performance conseguita al termine delle due settimane. Anche qui i primi premi sono viaggi all-inclusive in Messico o Zanzibar, con soggiorno di 8 giorni/7 notti per due adulti, con anche i premi di seconda e terza fascia analoghi a quelli della fase 2. In questa fase, Societe Generale premia anche la squadra vincente con dei buoni Amazon da 500 euro per ciascun componente della squadra. Infine, viene premiato il giocatore che ottiene la migliore performance (in termini relativi) in una singola giornata di negoziazione. Al vincitore un lungo weekend (4 giorni/3 notti) per 2 adulti in giro per il Chianti.

Concorso a premi di Societe Generale “SG Trading Masters 2024” che si svolge dal 30 settembre 2024 al 30 novembre 2024. Montepremi complessivo pari ad 50.934,88 euro (iva inclusa). Il Regolamento del Concorso è consultabile sul sito https://sgtradingmasters.traderlink.it.