Bper: colloca con successo bond senior non preferred per 500 mln

BPER Banca (rating emittente Ba1/BB+/BBB) ha concluso con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria inaugurale fixed to floating Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro, con scadenza 5 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 4 anni, rivolta a investitori istituzionali.

L’emissione fa seguito a un processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi da parte di 200 investitori a livello globale. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di 400 p.b. sopra il mid-swap a 4 anni è stato rivisto e fissato a 360 punti base. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 6,125%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,847%.

L’emissione fa parte del Funding Plan 2022 ed è la prima in Italia a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody’s)/ BB (Fitch)/ BBB (low) (DBRS).

L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sarà il 12 dicembre 2022. L’iniziativa rientra nella strategia di ottimizzazione della struttura del capitale di BPER Banca annunciata nel Piano Strategico 2022-25.