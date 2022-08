d’Amico sale al 100% di Glenda International Shipping

d’Amico International Shipping, attraverso la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C., ha acquisito il controllo del 100% di Glenda International Shipping d.a.c. attraverso il riscatto delle azioni possedute da Topley Corporation, facente parte del Gruppo Glencore, nella JV, per un corrispettivo pari a US$ 27,4 milioni. Prima della transazione in oggetto, Topley possedeva una partecipazione del 50% in Glenda International Shipping.