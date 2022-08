Leonardo e Boeing consegnano i primi quattro elicotteri MH-139A alla U.S. Air Force

Leonardo e Boeing hanno consegnato i primi quattro elicotteri MH-139A Grey Wolf, destinati ad attività di collaudo, alla U.S. Air Force permettendo all’operatore di avviare la sostituzione degli obsoleti UH-1N. Basato sull’elicottero ‘dual-use’ AW139 di Leonardo, il Grey Wolf è un aeromobile multi-missione progettato per proteggere i missili balistici intercontinentali e trasportare personale governativo statunitense e forze di sicurezza.

Nel settembre 2018 Boeing aveva ottenuto un contratto del valore di 2,4 miliardi di dollari per un numero massimo di 80 elicotteri, sistemi di addestramento e altro equipaggiamento di supporto. “Siamo entusiasti dell’accettazione dei primi due MH-139A da parte della U.S. Air Force” ha dichiarato Clyde Woltman, CEO di Leonardo Helicopters U.S. “Questo elicottero è ben posizionato per diventare un importante assetto per la difesa e la sicurezza degli Stati Uniti. Desidero ringraziare in particolare i team integrati di Leonardo e Boeing per l’instancabile operato e ingegno dimostrato e che ha reso possibile questo risultato”.