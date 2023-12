Dal passato al futuro: come cambiano gli investimenti tematici

Guardare al passato per riconoscere il futuro, un concetto antico che ben si applica al mondo investimenti. Nei cicli di mercato, l’innovazione non si è mai fermata. Quello che ci è familiare oggi – social media, pagamenti mobile o e-commerce – era un qualcosa di inimmaginabile per le precedenti generazioni. A prevedere quel che sarà sui mercati finanziari, è l’outlook di Global X dal titolo Charting Disruption 2024, che ha individuato i 12 temi pronti a imporsi positivamente anche in termini di performance. Vediamo tutto nell’analisi.

Le parole dell’esperto

“Immaginare i cambiamenti che potrebbero avvenire durante le nostre vite è una sfida, ma è proprio quello che cerchiamo di fare con Charting Disruption”, spiega Pedro Palandrani, Director of Research di Global X. “Come leader negli investimenti tematici, siamo impegnati nel fornire a clienti e investitori le risorse necessarie per capire e sfruttare i trend che stanno dando forma alla nostra economia. Lo studio si focalizza sull’interazione tra tecnologia e aree di innovazione emergenti nell’energia verde, l’intelligenza artificiale, la sanità e altri ambiti. Vi portiamo con noi per studiare da vicino le innovazioni che osserviamo in giro per il mondo: dal viaggiare su un camion autonomo con Kodiak, azienda all’avanguardia nei camion self-driving, al visitare un parco solare e toccare con mano l’impatto che le politiche fiscali stanno avendo sulla transizione al net zero, le possibilità che vediamo sono infinite”. Uno sguardo al passato Nel grafico sottostante, tratto dal report di Global X, vengono collocate le innovazioni degli ultimi 25 anni e rapportate anche con la crescita dell’S&P 500. Una fotografia che rende ancor più chiaro il concetto di cambiamento nei mercati finanziari e l’importanza di anticiparlo individuando in anticipo i temi dominanti del domani.

I temi del futuro

E guardando al futuro, sono 12 i temi che Global X ha individuato per il 2024 e oltre. Il primo è il clean tech, che racchiude tutte le tecnologie per la transizione energetica. Poi ci sono i veicoli elettrici. Altro tema d’investimento importante, le infrastrutture USA. Da non trascurare inoltre, ovviamente, l’intelligenza artificiale. E di conseguenza, il cloud computing. Crescerà poi la robotica, come anche il Fintech. Ci sarà un’impennata per le esperienze digitali, la genomica, le terapie, la sanità digitale e la blockchain.

La view di lungo periodo

Insomma, per chi ama puntare sui tematici, le opzioni non mancano. Investimenti che acquisiscono valore nel lungo periodo, perché, come spiega il report di Global X, anticipano la disruption che ci sarà. E con coraggio, cercano di prevedere ciò che diventerà abituale nella quotidianità futura di tutti i cittadini. Una sfida difficile, certo, ma anche estremamente affascinante. Quasi quanto un salto nel passato.