Da Intesa Sanpaolo 10 nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria

Da oggi 20 marzo 2024 sono quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 10 nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria emessi da Intesa Sanpaolo su azioni europee e americane.

Se vuoi aggiornamenti periodici sui Certificates inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le caratteristiche principali

I nuovi Certificati di Intesa Sanpaolo, dalla durata di 36 mesi, prevedono la possibilità di ottenere Premi Fissi iniziali seguiti da Premi Mensili con Effetto Memoria condizionati all’andamento dalle azioni sottostanti facenti parte del paniere. I Premi, sia condizionati che fissi, vanno da un minimo dello 0,65% (7,80% annualizzato) ad un massimo dell’1,19 % (14,28% annualizzato), a seconda del paniere di azioni selezionato.

Grazie all’Effetto Memoria, eventuali premi non corrisposti alle precedenti date di pagamento verranno pagati alla prima data di valutazione in cui venissero soddisfatte le condizioni di pagamento

Inoltre, i nuovi Certificati prevedono, dopo un anno, la possibilità di Rimborso Anticipato nel caso in cui le azioni sottostanti del paniere, nelle relative date di valutazione, abbiano un valore maggiore o uguale ai relativi Livelli di Esercizio Anticipato. Grazie all’effetto Step-Down, il livello di Esercizio Anticipato si riduce del 5% ogni 6 mesi, aumentando la probabilità di rimborso anticipato.

Di seguito gli elementi chiave:

Premi con effetto memoria: dallo 0,65% all’1,19%

Frequenza premi: mensile

Periodo di valutazione del rimborso anticipato: ogni mese a partire da marzo 2025

Barriera: dal 50% al 60%

Scadenza: 18 marzo 2027

Il certificato sui bancari italiani

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento del Certificato Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria su UniCredit, Banco BPM e FinecoBank (ISIN IT0005586760). Il certificato corrisponderà un 3 Premi Fissi pari a 1,03 euro il 18 aprile, il 20 maggio e il 18 giugno 2024. Il pagamento di tali premi avverrà indipendentemente dalla performance di UniCredit, Banco BPM e FinecoBank. Inoltre, nei successivi mesi fino a scadenza, salvo il caso di estinzione anticipata, l’investitore può percepire fino a 33 Premi Mensili pari a 1,03 euro condizionati dall’andamento dell’azioni sottostanti facenti parte del paniere nelle rispettive date valutazione mensili specificate nel Final terms: se UniCredit, Banco BPM e FinecoBank dovessero tutti avere un valore pari o superiore ai relativi Livelli Barriera, posti al 50% dei valori iniziali, l’investitore percepirà il premio mensile e gli eventuali premi non pagati in precedenza (Effetto Memoria). I livelli iniziali sono pari a 32,9000 (UniCredit), 5,6980 (Banco BPM) e 13,3250 (FinecoBank), mentre i Livelli Barriera, posti al 50% dei valori iniziali, sono pari a 16,4500 (UniCredit), 2,8490 (Banco BPM) 6,6625 (FinecoBank).

Inoltre, a partire dal dodicesimo mese di vita del prodotto, ossia marzo 2025, nel caso in cui in una delle date di valutazione mensili tutte le azioni del paniere quotino a un valore pari o superiore al livello di Esercizio Anticipato, il Certificato scade anticipatamente e, oltre al pagamento del premio e degli eventuali premi non pagati in precedenza, rimborsa anche il prezzo di emissione, pari a 100 euro. Grazie all’effetto Step-Down, il livello di Esercizio Anticipato si riduce del 5% ogni 6 mesi, aumentando la probabilità di Esercizio Anticipato: tale soglia parte dal 100% dello Strike da marzo 2025 ad agosto 2025, per poi ridursi progressivamente al 95% nelle osservazioni da settembre 2025 a febbraio 2026, al 90% nelle osservazioni da marzo ad agosto 2026, fino ad arrivare all’85% dello strike iniziale nelle osservazioni mensili tra settembre 2026 e febbraio 2027.

Salvo il caso di rimborso anticipato, a scadenza (18 marzo 2027) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di 100 euro maggiorato dell’ultimo premio condizionato di 1,03 euro e

degli eventuali premi non pagati in precedenza qualora il valore di tutte le azioni facenti parte del paniere, alla data di valutazione finale (16 marzo 2027), dovessero essere pari o superiore ai

rispettivi Livelli Barriera. In caso contrario il certificato rimborserà un importo commisurato alla performance dell’azione sottostante con la performance peggiore.

La lista completa dei nuovi prodotti

Si specifica, infine, che i certificati su sottostanti denominati in una valuta diversa dall’Euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra

Euro e la valuta del sottostante.

L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/