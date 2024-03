Societe Generale amplia la gamma con 12 nuovi Certificati a Leva Fissa sulle materie prime

Societe Generale amplia la gamma offerta sul SeDeX di Borsa Italiana con 12 nuovi Certificati a Leva Fissa Long e Short 5x e 7x che consentono di investire con leva giornaliera sul rialzo e sul ribasso sui future di alcune delle principali soft commodity.

In particolare, l’allargamento della gamma rende più ricca l’offerta sulle materie prime fornendo agli investitori la possibilità di prendere posizione su:

Future sul Succo d’Arancia con 2 Certificati a Leva Fissa Long +5x e Short -5x;

Future sul Cacao con 4 nuovi Certificati a Leva Fissa Long +5x, Long +7x, Short -5x e Short -7x;

Future sul Cotone con 2 Certificati a Leva Fissa Long +5x e Short -5x;

Future sullo Zucchero con 4 nuovi Certificati a Leva Fissa Long +5x, Long +7x, Short -5x e Short -7x.

Con l’emissione di questi nuovi prodotti, l’offerta di Certificati a Leva Fissa di Societe Generale si conferma la più completa con oltre 110 sottostanti che includono azioni, indici azionari, future obbligazionari, future su materie prime, future su volatilità e tassi di cambio.

Nel dettaglio, i nuovi certificati di Societe Generale, banca leader su Borsa Italiana sul segmento dei certificati a leva fissa con l’82% del controvalore scambiato nel 2023, sono:

ISIN Certificato Codice di Negoziazione Sottostante Long/Short Leva fissa giornaliera Scadenza DE000SW7AJ52 SORA5L ORANGE JUICE FUTURE Long +5x 18/03/2026 DE000SW7AKE7 SORA5S ORANGE JUICE FUTURE Short -5x 18/03/2026 DE000SW7AJ60 SCOC5L COCOA FUTURE Long +5x 18/03/2026 DE000SW7AKF4 SCOC5S COCOA FUTURE Short -5x 18/03/2026 DE000SW7AJ94 SCOC7L COCOA FUTURE Long +7x 18/03/2026 DE000SW7AKC1 SCOC7S COCOA FUTURE Short -7x 18/03/2026 DE000SW7AJ78 SCOT5L COTTON FUTURE Long +5x 18/03/2026 DE000SW7AKD9 SCOT5S COTTON FUTURE Short -5x 18/03/2026 DE000SW7AJ86 SSUG5L SUGAR FUTURE Long +5x 18/03/2026 DE000SW7AKG2 SSUG5S SUGAR FUTURE Short -5x 18/03/2026 DE000SW7AKA5 SSUG7L SUGAR FUTURE Long +7x 18/03/2026 DE000SW7AKB3 SSUG7S SUGAR FUTURE Short -7x 18/03/2026

I Certificati a Leva Fissa di Societe Generale, classificati come certificati a leva secondo la classificazione Acepi, replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa. La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Nel caso di movimenti estremi ed avversi del sottostante, è previsto un meccanismo automatico di Rettifica Infragiornaliera della leva. Tale meccanismo è volto ad evitare che il valore del prodotto diventi negativo, tuttavia, in alcune circostanze di mercato, non consente di evitare che il valore del prodotto si azzeri.