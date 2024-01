AXA quota un nuovo ETF sostenibile con focus sull’azionario europeo

AXA Investment Managers, continua ad ampliare la sua gamma di ETF e lancia AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF, portando così la sua offerta Paris Aligned Benchmark (PAB) a quattro ETF.

Indice Come funziona il nuovo Etf di AXA

Se vuoi aggiornamenti periodici sugli ETF inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Come funziona il nuovo Etf di AXA

L’AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF replica la performance dell’MSCI Europe Climate Paris Aligned Index, al netto delle commissioni di gestione, sia al rialzo sia al ribasso. L’ETF consente agli investitori di investire in società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati in Europa che seguono una traiettoria di decarbonizzazione coerente con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, in modo efficiente dal punto di vista dei costi. L’indice esclude anche le società coinvolte in attività commerciali specifiche (come l’estrazione di carbone termico, il petrolio e il gas o la generazione di energia, ecc.).

“Gli investitori che incontriamo sono alla continua ricerca di nuovi strumenti per produrre valore aggiunto e ridurre la loro esposizione ai rischi climatici, se possibile in modo trasparente, semplice ed economico. Siamo entusiasti di lanciare l’AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF, un ulteriore tassello che offre agli investitori un’esposizione alle società europee, cercando di ridurre la loro esposizione ai rischi climatici fisici e di transizione, con requisiti specifici”, ha commentato Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales di AXA IM.

L’ETF è gestito in modo fisico e applica un Total Expense Ratio (TER) dello 0,14%, rendendolo uno degli ETF più economici della categoria di riferimento.

Questo nuovo ETF di AXA è disponibile su Borsa Italiana (ticker: AIME IM) in euro, per gli investitori di Austria, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia.