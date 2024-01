Da Global X un nuovo ETF sui buoni del Tesoro Usa a breve termine

Global X, ha annunciato oggi il lancio su Borsa Italiana di un nuovo ETF che permette di esporsi su un paniere di buoni del Tesoro USA a breve termine.

Stiamo parlando Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (CLIP), che è stato lanciato oggi su Borsa Italiana e sul SIX Swiss Exchange, dopo la quotazione il mese scorso alla London Stock Exchange e alla Deutsche Börse Xetra.

Il Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (CLIP) si configura come un’alternativa alla liquidità che genera interessi investendo in un paniere di buoni del Tesoro statunitense a breve termine, con scadenze infatti comprese tra uno e tre mesi. Il fondo è l’ultima aggiunta alla gamma di prodotti Income offerti da Global X agli investitori europei.

In un contesto di inversione della curva dei rendimenti, i Treasury americani offrono oggi un rendimento annualizzato superiore al 5%, e gli investitori si stanno preparando alla possibilità di tassi higher-for-longer. In questo contesto, molti investitori sono alla ricerca di soluzioni a reddito fisso fiscalmente efficienti, che li aiutino a trarre vantaggio da questi tassi elevati mentre continuano a valutare le prossime mosse, tenendo d’occhio le banche centrali e i mercati azionari.

Investendo in buoni del Tesoro USA a breve termine, CLIP offre un’alternativa redditizia alla liquidità, con un rischio di credito e di tasso d’interesse potenzialmente inferiore rispetto ad altre opzioni a reddito fisso.

“In un contesto di tassi più alti più a lungo, i titoli di stato a breve termine sembrano ben posizionati per navigare le incertezze del mercato come un’interessante alternativa alla liquidità,” spiega Rob Oliver, Head of Business Development di Global X in Europa. “Offrendo agli investitori europei questo fondo, riaffermiamo inoltre il nostro impegno verso l’Europa e verso la nostra sempre più ampia gamma di prodotti innovativi che generano reddito.”