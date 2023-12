GraniteShares: banche italiane solide nel 2023 ma nuove sfide sono in arrivo

Il settore bancario italiano ha vissuto un periodo florido nel 2023, con un notevole incremento degli utili nei primi nove mesi dell’anno per i 5 maggiori istituti di credito (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bper Banca e Mps). L’aumento di oltre il 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stato trainato principalmente dalla crescita dei margini d’interesse, alimentata dai rialzi dei tassi. Tale successo ha portato diversi titoli bancari a raggiungere nuovi massimi di lungo termine, con l’indice Ftse Italia Banche che ha registrato da inizio anno un aumento del +40%, contro il +28% circa del Ftse Mib.

Tuttavia, come spiega GraniteShares, le stime della Banca d’Italia nell’ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria indicano che il settore bancario si avvicina al picco di redditività, con un ROE al netto delle componenti straordinarie che ha raggiunto il 13,2% a metà 2023, contro il 9% dell’anno precedente. Gli indici di liquidità invece risultano al momento ampiamente sopra il minimo, scongiurando la possibilità che eventuali tensioni sul mercato possano portare nell’immediato a dover cedere asset anche in perdita.

Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia, ha dichiarato:

“Nonostante la situazione positiva, nel prossimo futuro vi sono alcune sfide importanti per il settore. Se è vero che la politica monetaria restrittiva ha immediatamente beneficiato le banche, è anche vero che dobbiamo ancora vederne gli effetti nel medio periodo. Ed infatti, secondo le stime di Banca d’Italia la redditività delle banche è in diminuzione. La prima ragione è un incremento del costo della raccolta, ad esempio per quando riguarda i depositi della clientela e i rifinanziamenti presso la Bce. È chiaro come tra le banche sia iniziato un accenno di competizione sui tassi dei depositi offerti, che andrà a beneficio dei risparmiatori. Inoltre, gli italiani hanno ridotto la liquidità nei conti correnti a favore di titoli di stato. La seconda ragione riguarda poi il possibile deteriorarsi della qualità del credito e quindi maggiori default. Tassi più alti pesano infatti sulla capacità di imprenditori e famiglie di prendere a prestito, e pesano sui debitori che hanno contratto prestiti a tasso variabile. Il settore bancario italiano è solido ma questo contesto economico, in cui gli effetti della politica monetaria restrittiva devono ancora manifestarsi pienamente, rende cruciale per le banche un accurato bilanciamento tra competitività e prudenza.”

Gli investitori che hanno assunto posizioni long con ETP a leva 3x sui principali titoli bancari italiani hanno registrato rendimenti fino al +269% da inizio anno, come dimostrano i dati di GraniteShares (al 18 dicembre 2023), emittente con oltre 1,6 miliardi di dollari in gestione. Il suo ETP 3x Long UniCredit ha reso il +269% da inizio anno mentre l’ETP 3x Long Intesa Sanpaolo ha registrato un rendimento del +74,43% nello stesso periodo. La leva fissa giornaliera ha amplificato in modo rilevante il trend rialzista sui due titoli. Entrambi gli istituti bancari mostrano risultati eccezionali nell’ambito del settore bancario europeo, con Intesa Sanpaolo che paga il dividend yield più alto d’Europa ed UniCredit che realizza la migliore performance in Borsa, con un rialzo del +79% da inizio anno.

GraniteShares offre su ETFplus di Borsa Italiana 4 ETP che permettono di investire a leva 3x, long e short, su Intesa Sanpaolo e su UniCredit, consentendo a investitori e trader di esprimere al meglio le proprie view su come evolverà la quotazione delle due principali banche italiane.

Sottostante Fattore di leva Ticker ISIN Intesa Sanpaolo 3x 3LSP XS2435551598 -3x 3SSP XS2435551671 UniCredit 3x 3LCR XS2435550947 -3x 3SCR XS2435551168

GraniteShares, nell’ambito della sua espansione italiana, ha recentemente emesso 4 ETP sull’indice Ftse Mib, che permettono di prendere agevolmente esposizione long e short a leva 5x e 3x sul principale indice di piazza Affari.