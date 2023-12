Gli indici cercano di chiudere il 2023 in maniera positiva. Critpo ancora in fermento

Cresce l’ottimismo relativo alla prospettiva che le banche centrali avviino le riduzioni dei tassi di interesse nel 2024, mentre la potenziale approvazione degli ETF Spot sul Bitcoin continua a muovere il mercato delle cripto. Questo emerge dall’analisi di Walid Koudmani, Chief Market Analyst XTB, fintech internazionale quotata alla Borsa di Varsavia e uno dei maggiori broker FX e CFD.

L’azionario come chiuderà il 2023?

I mercati azionari globali sembrano avviati verso un “Santa rally” di fine anno, mentre i trader e gli investitori tornano dopo la pausa natalizia preparandosi alla spinta finale verso il 2024. Come spiega Koudmani, il continuo ottimismo relativo alla prospettiva che le banche centrali avviino le riduzioni dei tassi di interesse nel 2024, con molteplici tagli previsti per il prossimo anno, continua a spingere le azioni al rialzo dopo che il mercato azionario statunitense ha registrato guadagni leggeri, portando l’indice S&P 500 al suo livello intraday più alto in quasi due anni. Ciò posiziona l’S&P 500 appena al di sotto dell’1% del suo massimo storico di chiusura di 4.796,56 registrato nel gennaio 2022.

Questo rally, secondo il manager di XTB, riflette la crescente fiducia degli investitori nella capacità dei politici statunitensi di progettare un “atterraggio morbido”, frenando efficacemente l’inflazione senza incorrere in una crisi. Questo sentimento è aumentato dopo che i recenti dati dell’indice PCE statunitense hanno rivelato una decelerazione dell’inflazione lo scorso mese. Tuttavia, è importante notare che la situazione nel Regno Unito è significativamente più preoccupante: i dati recentemente pubblicati continuano a indicare problemi inflazionistici ed economici.

Cosa succede al mercato delle cripto?

Gli investitori istituzionali stanno indirizzando investimenti di capitale in Bitcoin in vista della scadenza per l’approvazione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di un approccio agli exchange traded fund BTC spot. Questa tendenza, si legge nel report, viene rilevata nel Bitcoin Futures Smart Money Index di MacroMicro, un sito di tracciamento dati con sede a Taiwan, che monitora lo spread tra le posizioni Long e Short dei grandi investitori sul Chicago Mercantile Exchange. Derivato dal rapporto settimanale Commitment of Traders della CFTC, l’indice smart money ha registrato un notevole aumento in questo trimestre, guidato dalla narrativa che riguarda la potenziale approvazione spot dell’ETF e dalle crescenti aspettative di un taglio del tasso della Federal Reserve nel 2024.

Secondo quanto riferito, la SEC ha fissato il 10 gennaio come scadenza per l’approvazione o il rifiuto di un ETF che investe direttamente in Bitcoin. Mentre le aspettative di afflussi sostanziali nella classe di attività restano alte in vista del potenziale lancio dell’ETF, secondo Koudmani è possibile che la domanda effettiva per l’ETF Spot su BTC possa inizialmente essere inferiore a quella del mercato. Tali aspettative potrebbero portare a uno scenario di “vendita delle notizie” a gennaio. Infine, conclude il manager di XTB, l’incertezza economica generale vista di recente potrebbe indurre molti a essere più cauti, dal momento che i temi principali per l’inizio del 2024 continueranno ad essere l’approvazione dell’ETF e la decisione sul tasso di interesse da parte delle principali banche centrali, che potrebbero avere un impatto significativo sulle performance del mercato.