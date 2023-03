Da ETC Group arriva il primo ETP su criptovalute basato su un indice MSCI

ETC Group ha annuncia oggi il lancio del primo ETP di criptovalute al mondo che segue un indice MSCI. In particolare, stiamo parlando dell’ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP, strumento che sarà verrà quotato al più presto in aprile su Deutsche Börse XETRA con il simbolo DA20.

Con il lancio in questione, ETC Group amplia ulteriormente la propria gamma di prodotti regolamentati, offrendo così agli investitori privati e istituzionali un facile accesso all’asset class delle criptovalute attraverso il normale conto titoli come per le azioni o gli ETF.

L’ETP seguirà la performance dell’indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. Questo indice è stato adeguato da MSCI in base ai requisiti di ETC Group e rappresenta i 20 principali asset digitali/criptovalute al mondo per capitalizzazione di mercato che si basano sulla tecnologia blockchain o supportano gli smart contract.

Attualmente in questo indice sono incluse, ad esempio, le criptovalute Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o Ripple (XRP), con la quota di ogni singolo asset nell’indice che è limitata a un massimo del 30% (“capped”). Inoltre, all’interno dell’indice non sono incluse le stable-coin, i privacy-coin e i cosiddetti meme-coin.

Come altri prodotti di ETC Group, anche questo ETP è supportato fisicamente e gli asset digitali sottostanti sono depositati in custodia cold-storage, in conformità con la composizione e la ponderazione dell’indice.

“Siamo molto orgogliosi di emettere questo nuovo ETP per soddisfare la domanda di prodotti regolamentati per l’accesso agli investimenti in criptovalute. Grazie all’indice di venti costituenti, questo è il primo vero ETP per un’ampia diversificazione in questa nuova ed entusiasmante asset class, offrendo agli investitori uno strumento ideale per allocazione di asset”, ha commentato Tim Bevan, Co-CEO e fondatore di ETC Group.

“Questo prodotto segna l’evoluzione dell’offerta di ETC Group, che passa da prodotti di accesso a singoli asset a prodotti che forniscono soluzioni per l’asset management, mantenendo gli stessi standard di qualità e sicurezza degli investitori senza compromessi. L’introduzione degli indici MSCI per criptovalute ed asset digitali è stata un’altra importante pietra miliare nello sviluppo di quest’industria. Questo dimostra che Bitcoin, Ether & Co. sono arrivati nel mercato finanziario regolamentato,” ha aggiunto Bradley Duke, Co-CEO e fondatore.

L’ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP può essere acquistato e venduto come le azioni o gli ETF tramite broker diretti o banche. Tutto ciò che è necessario è un conto titoli. La liquidità degli ETP è garantita dai market maker.