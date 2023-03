WisdomTree quota su Borsa Italiana un ETF con copertura valutaria

Dal 2012, WisdomTree è leader nell’aiutare gli investitori a comprendere l’impatto che il rischio valutario può avere sui loro portafogli. Da questo punto di vista è bene ricordare che quando gli investitori allocano fondi nei mercati internazionali, le fonti di rendimento possibili sono due: il rendimento derivante dalle performance degli asset locali e il rendimento dalle variazioni dei tassi di cambio (FX).

Tuttavia, questo può essere problematico nei periodi in cui le valute estere si indeboliscono rispetto alla valuta nazionale dell’investitore, generando così una sottoperformance.

In quest’ottica, il più recente ETF di WisdomTree che offre agli investitori l’opzione di copertura valutaria è il WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF con classi di azioni in EUR e GBP, quotato su London Stock Exchange, Borse Xetra e Borsa Italiana.

Nel dettaglio, stiamo parlando del:

• WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – GBP Hedged (GGRB)

• WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (GGRE e WGRU)

Come funziona la copertura valutaria?

La copertura valutaria mira a ridurre al minimo il rischio associato alle oscillazioni delle valute estere in cui sono denominati gli investimenti non nazionali.

Le fasi principali della copertura valutaria sono due:

In un determinato momento, gli investitori devono vendere a termine (cioè in un momento futuro) la valuta in cui sono denominati gli investimenti internazionali. In questo modo si elimina il rischio valutario per il periodo di validità del FX forward.

Di tanto in tanto, il gestore del portafoglio deve provvedere al rolling del suo FX forward per mantenere la copertura. Ad esempio, il gestore di un portafoglio con l’euro come valuta base e un investimento di 1 milione di dollari in azioni statunitensi può coprire il rischio valutario del dollaro USA vendendo un contratto forward di 1 milione di dollari rispetto all’euro con liquidazione tra un mese al tasso di cambio odierno.

Tuttavia, da un punto di vista operativo, questo processo può essere piuttosto macchinoso, in particolare per un portafoglio con più valute e/o con valute di difficile accesso.

L’MSCI World comprende 13 valute, il che significa che gli investitori dovrebbero negoziare 12 FX forward ogni volta che vogliono coprire l’esposizione valutaria e poi dovrebbero effettuare il rolling di questi 12 forward su base regolare.

Per questo motivo WisdomTree ha lanciato classi di azioni con copertura valutaria per le sue strategie, fornendo soluzioni pronte all’uso per gli investitori e le loro esigenze di copertura valutaria.