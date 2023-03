Global X lancia gli ETF Defined Outcome per proteggersi dai sell off azionari pur rimanendo esposti

Dopo un 2022 volatile, caratterizzato da sconvolgimenti geopolitici, inflazione elevata e politiche restrittive delle banche centrali, nel 2023 gli investitori si trovano di fronte a un panorama potenzialmente molto diverso. Un mercato del lavoro forte e salari in crescita sono segnali promettenti, ma potrebbero prolungare i cicli di rialzo dei tassi in un momento in cui il rischio di una recessione incombente preoccupa sempre di più gli investitori. Le strategie defined outcome, che proteggono gli investitori da determinati livelli di ribasso in cambio di limiti al potenziale di rialzo, possono essere particolarmente interessanti per chi vuole riposizionare i propri portafogli nell’incertezza attuale.

I nuovi ETF Defined Outcome

“In un contesto di continua volatilità dei mercati e di timori di recessione, molti investitori cercano modi per tutelarsi dai ribassi dei mercati azionari e di mantenere livelli definiti di rischio e di rendimento”, dichiara Rob Oliver, Head of Business Development di Global X ETFs in Europa. “Global X continua a dimostrare il proprio impegno nei confronti del mercato europeo attraverso queste nuove strategie defined outcome, che forniranno agli investitori gli strumenti necessari per un percorso con meno scossoni pur rimanendo esposti all’azionario americano”.

Global X ETFs ha infatti annunciato oggi il lancio su Borsa Italiana della sua nuova gamma di ETF UCITS Defined Outcome, composta da ETF che offrono agli investitori dei livelli definiti di protezione dai ribassi, e allo stesso tempo una crescita del capitale fino a un limite massimo. La suite comprende il Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB) e il Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF (SPQH). In particolare, possono essere adatti a coloro che desiderano rimanere investiti nei principali indici azionari e mantenere una certa partecipazione ai rialzi, riducendo al contempo i beta azionari e assicurandosi un livello esplicito di protezione.

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB)

Utilizzando una strategia defined outcome, l’SPQB mira ad assorbire il primo 5% delle perdite dell’S&P 500 ogni trimestre, garantendo al contempo una crescita del capitale fino a un limite massimo. In questo modo, gli investitori possono partecipare alla crescita dell’S&P 500, ma anche limitare il rischio e la volatilità azionaria in un contesto di preoccupazione per sell off limitati. L’SPQB mira a fornire risultati d’investimento che corrispondano in generale al rendimento totale dell’indice Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect.

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF (SPQH)

Utilizzando una strategia defined outcome, SPQH mira a fornire agli investitori un cuscinetto del 9% sull’S&P 500, dopo il primo 3% di perdite dell’indice, dunque fino a una perdita del 12%, offrendo al contempo una crescita del capitale fino a un tetto massimo. Il fondo consente agli investitori di partecipare alla crescita dell’S&P 500, allo stesso tempo aumentando le possibilità di contenere i ribassi, soprattutto in caso di un sell off importante. SPQH mira a fornire risultati d’investimento che corrispondano in generale al rendimento totale dell’indice Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (da -3% a -12%) Buffer Protect.