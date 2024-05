Vontobel lancia i suoi primi Turbo Certificate con sottostanti ETF

Vontobel quota sul SeDeX di Borsa Italiana i suoi primi Certificate su ETF, mettendo a disposizione degli investitori un innovativo strumento per la gestione del portafoglio, che permette di usufruire tramite un’unica soluzione sia dei vantaggi offerti dagli ETF che da quelli dei certificati a leva.

I nuovi strumenti sono dei Turbo Certificate a leva variabile e senza scadenza e permettono di prendere posizione long e short sull’andamento di 15 ETF emessi da player di primaria grandezza (iShares, Vanguard, SPDR) o specializzati in strumenti settoriali e tematici (Global X, Van Eck, Ark) quotati negli USA, quindi difficilmente accessibili agli investitori italiani. Essi consentono di esporsi a settori e temi come oro, healthcare, tecnologie innovative, uranio, beni di consumo, aerospazio, utility, real estate, energy, titoli minerari oppure finanziari e industriali, ma anche ad asset class più tradizionali come large cap cinesi e small cap USA.

Con questa prima emissione Vontobel mette a disposizione ben 92 Turbo Certificate su questi 15 ETF. La gamma (che sarà costantemente aggiornata per seguire i movimenti del mercato) include sia strumenti Long per ampliare l’esposizione sugli ETF senza vincoli temporali, sia Short, adatti per sfruttare eventuali correzioni di mercato in ottica di trading o di copertura. Non avendo una scadenza fissa e grazie alla leva variabile, i Turbo Open End sono più adatti a strategie multi-day e consentono di seguire meglio il prezzo del sottostante, evitando l’“effetto compounding”, ovvero il disallineamento tra il prezzo dello strumento e l’andamento del sottostante.

Tutti i Turbo Certificate Open End su ETF di Vontobel prevedono un meccanismo di Knock-Out automatico, una barriera che (se raggiunta) estingue anticipatamente il prodotto azzerandone il valore. In tal modo gli investitori sono in grado di conoscere sin da subito il livello di perdita a cui si espongono.

Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia ha commentato:

“Questi Turbo Open-End su ETF, i primi per Vontobel, rappresentano un importante passo avanti per l’industria in direzione dell’investitore, che ha ora un ulteriore freccia al proprio arco per una gestione di portafoglio al passo con i tempi. I nuovi strumenti comprendono i vantaggi degli ETF e dei Certificati a leva. Infatti, sono quotati e prevedono la presenza di un market maker che ne garantisce la liquidità, permettono di investire su indici liquidi e ampiamente diversificati, offrono la possibilità di esporsi ai sottostanti con una leva sia long che short. La sinergia di queste caratteristiche li rende adatti non solo a chi cerca copertura per parte del proprio portafoglio e a chi opera in un’ottica di trading, ma consentono un’ottimizzazione delle risorse che un piccolo investitore può allocare su un determinato settore o asset class. Infatti, se comparati ai singoli ETF, grazie all’effetto leva essi consentono di investire un capitale inferiore ottenendo una partecipazione più che proporzionale alla performance dell’ETF sottostante”.

I 15 ETF sottostanti sono: