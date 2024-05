Da UniCredit una nuova emissione di 24 Top Bonus Recovery su indici e azioni

UniCredit ha emesso su EuroTLX di Borsa Italiana una nuova serie di 24 Top Bonus Recovery Certificate. Si tratta di prodotti a capitale condizionatamente protetto che presentano un prezzo di emissione inferiore a 100 euro (da qui il nome “Recovery”) e vengono utilizzati per ottimizzare il rendimento di portafoglio e realizzare strategie moderatamente rialziste su singoli sottostanti che comprendono i maggiori indici e titoli azionari sia italiani che americani.

I Top Bonus Recovery permettono di ricevere un bonus a scadenza se il sottostante a scadenza quota ad un valore pari o superiore al livello di barriera, posta per questa emissione tra il 50% e il 65% del valore iniziale. Come abbiamo detto la barriera è Europea e viene valutata solamente alla data di osservazione finale a scadenza. Le scadenze variano da giugno 2026 per le azioni a dicembre 2026 per gli indici. Nel caso in cui a scadenza il valore del sottostante sia inferiore al livello barriera, verrà corrisposto un valore pari alla performance del sottostante. In questa ipotesi, il Certificate non protegge il capitale investito.

Un’emissione interessante per diverse ragioni: dal timing del lancio alle caratteristiche dei Top Bonus Recovery. In primis, i nuovi prodotti di UniCredit arrivano in un clima di incertezza sui mercati a causa delle tensioni geopolitiche, dell’inflazione e delle politiche delle banche centrali. In un contesto di mercato simile, i Top Bonus Recovery possono risultare strumenti efficienti in questa fase di volatilità elevata: grazie alla loro struttura infatti sono strumenti che permettono di “monetizzare” la volatilità, ed offrire rendimenti interessanti fino al raggiungimento della barriera, osservata solo alla data di osservazione finale (barriera Europea).

Infine, grazie alla caratteristica Quanto, l’andamento della valuta del sottostante rispetto all’Euro non impatta la performance dei Certificate.

ISIN Sottostante Valore

Iniziale Barriera (%) Bonus/Cap Prezzo di

emissione DE000HD5ARW4 DAX 18001,6 EUR 11701,04 EUR (65%) 100 EUR 88,21 EUR DE000HD5ARZ7 EUROSTOXX AUTO 657,13 EUR 427,1345 EUR (65%) 100 EUR 88,11 EUR DE000HD5ARY0 EUROSTOXX BANKS 141,38 EUR 91,897 EUR (65%) 100 EUR 84,48 EUR DE000HD5AS15 EUROSTOXX INSURANCE 380,79 EUR 247,5135 EUR (65%) 100 EUR 88,75 EUR DE000HD5AS07 EUROSTOXX OIL&GAS 370,43 EUR 240,7795 EUR (65%) 100 EUR 85,16 EUR DE000HD5ARX2 EUROSTOXX50 4921,48 EUR 3198,962 EUR (65%) 100 EUR 87,93 EUR DE000HD5ARV6 FTSE/MIB 33629,21 EUR 21858,9865 EUR (65%) 100 EUR 87,28 EUR DE000HD5AS23 NASDAQ100 17890,79 USD 11629,0135 USD (65%) 100 EUR 87,92 EUR DE000HD5AS31 S&P500 5127,79 USD 3333,0635 USD (65%) 100 EUR 88,62 EUR DE000HD5ASP6 AMD 150,6 USD 75,3 USD (50%) 100 EUR 83,46 EUR DE000HD5ASD2 BANCO BPM 6,116 EUR 3,058 EUR (50%) 100 EUR 83,70 EUR DE000HD5ASE0 BANCO BPM 6,116 EUR 3,6696 EUR (60%) 100 EUR 80,50 EUR DE000HD5ASF7 BBVA 9,85 EUR 5,91 EUR (60%) 100 EUR 85,66 EUR DE000HD5ASG5 COMMERZBANK 13,72 EUR 8,232 EUR (60%) 100 EUR 81,96 EUR DE000HD5ASQ4 FORD 12,43 USD 7,458 USD (60%) 100 EUR 82,07 EUR DE000HD5ASH3 HAPAG LLOYD 147,9 EUR 73,95 EUR (50%) 100 EUR 82,92 EUR DE000HD5ASJ9 INTESA SANPAOLO 3,462 EUR 2,0772 EUR (60%) 100 EUR 85,31 EUR DE000HD5ASN1 JUST EAT 13,8 EUR 6,9 EUR (50%) 100 EUR 79,86 EUR DE000HD5ASR2 NVIDIA 887,89 USD 443,945 USD (50%) 100 EUR 82,27 EUR DE000HD5ASK7 RENAULT 48 EUR 28,8 EUR (60%) 100 EUR 80,63 EUR DE000HD5ASS0 SQUARE 69,47 USD 34,735 USD (50%) 100 EUR 80,40 EUR DE000HD5ASL5 STELLANTIS 20,33 EUR 12,198 EUR (60%) 100 EUR 83,16 EUR DE000HD5ASM3 STMICROELECTRONICS 37,2 EUR 22,32 EUR (60%) 100 EUR 86,08 EUR DE000HD5AST8 TESLA 181,19 USD 90,595 USD (50%) 100 EUR 79,27 EUR

