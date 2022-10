Criptovalute necessitano dello stesso livello di regolamentazione di Wall Street

I governi dovrebbero applicare alle criptovalute e ai loro intermediari lo stesso livello di regolamentazione che applicano agli equivalenti della finanza se vogliono governare sufficientemente il settore. Così il Financial Stability Board in due nuovi rapporti che presenterà ai ministri delle finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali.

Klaas Knot, presidente del Financial Stability Board (FSB), ha dichiarato in una lettera ai ministri che l’attuale flessione del mercato ha rafforzato la minaccia che le criptovalute possono rappresentare, compresa la loro intrinseca volatilità e l’interconnessione tra diversi sottosettori. In un rapporto di 77 pagine di raccomandazioni per la regolamentazione dei criptoasset, l’FSB ha affermato che è tipico delle imprese di criptovalute offrire più servizi o attività da un’unica entità, come ad esempio la custodia, il trading, il prestito. L’FSB ha suggerito che le autorità di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di richiedere alle imprese di disaggregare o separare determinate funzioni e attività in modo da poter meglio soddisfare le regole esistenti. “Sebbene la maggior parte di queste funzioni individuali esistano nella finanza tradizionale, di solito le normative richiedono che tali attività siano condotte da entità diverse e, in alcuni casi le sottopone a standard settoriali diversi”, ha dichiarato l’FSB. I rapporti del Financial Stability Board seguono mesi di gravi sofferenze all’interno del mercato cripto, segnati dal calo dei prezzi e il crollo della domanda di diversi progetti e società importanti. Il fallimento di società come Celsius e Voyager sono stati evidenziati come esempi di rischi che il settore può comportare, come pure la scomparsa dell’ecosistema Terra e della sua omonima stablecoin a maggio.

Gli emittenti di criptoasset e i fornitori di servizi dovrebbero essere obbligati a dotarsi di una governance completa, di gestione del rischio e di comunicazione dei dati, dice il rapporto dell’FSB. Tali strutture dovrebbero prevedere linee di responsabilità chiare e dirette, ha aggiunto l’FSB, toccando un punto dolente per il settore con progetti falliti senza che i responsabili delle norme sapessero chi gestiva le parti fondamentali dell’attività.

Un secondo rapporto ha ampliato le precedenti raccomandazioni per fornire una regolamentazione delle stablecoin. L’FSB ha affermato che la maggior parte delle stablecoin esistenti non soddisfa attualmente le raccomandazioni, richiedendo “miglioramenti significativi” alla loro governance, alla gestione del rischio, ai meccanismi di stabilizzazione meccanismi di stabilizzazione e di divulgazione. Le proposte dell’FSB saranno finalizzate a metà del 2023.