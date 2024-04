Crediti deteriorati: Borgosesia, avvio negoziati in esclusiva per acquisire OneOSix

Borgosesia ha annunciato l’avvio di una negoziazione in esclusiva per acquisire il 100% di OneOSix, società veronese specializzata nell’acquisto e gestione di crediti deteriorati. L’operazione, precisa in un comunicato la società guidata da Mauro Girardi, consentirà di potenziare le attività alternative di Borgosesia, come previsto dal piano strategico 2024-2026, accelerando la crescita dei servizi per conto di investitori terzi; al contempo amplierà l’attività di Borgosesia al trading su crediti deteriorati, genererà nuove opportunità di investimento selettivo e consentirà di intervenire attivamente nei processi di ristrutturazione finanziaria.

Il consiglio di amministrazione di Borgosesia ha inoltre deliberato l’emissione, in più riprese, di obbligazioni non convertibili e, col proposito di diversificare le fonti di finanziamento, di commercial paper per un importo massimo di 50 milioni di euro.

“L’ipotizzato acquisto di OneOSix, insieme ad una flessibile dotazione finanziaria addizionale, rappresentano per il Gruppo un significativo fattore di crescita, a servizio della strategia di sviluppo delle masse gestite anche per conto di investitori terzi. Il nuovo assetto offrirà inoltre la possibilità di avvicinarsi a situazioni di crisi ancora in stato embrionale, grazie soprattutto alle recenti modifiche della normativa fallimentare, una nuova frontiera per un operatore, come Borgosesia, da sempre focalizzato su esposizioni single name con la potenzialità di generare valore”, ha dichiarato Mauro Girardi, vice presidente e amministratore delegato di Borgosesia.