Brugola OEB torna al 100% nella mani della famiglia Brugola

Dopo 34 anni la proprietà totale del gruppo Brugola OEB ritorna nelle mani della famiglia Brugola grazie ad un’operazione di riacquisto delle quote di minoranza.

Lo annuncia la stessa azienda italiana multinazionale, leader nella produzione di viti per il settore automotive. In particolare, la famiglia Brugola ha riacquistato l’80% delle quote della holding di partecipazione A.B.F s.r.l., possedute dai due soci A. Agrati S.p.A. e Fontana Finanziaria S.p.A. A.B.F. s.r.l., la quale a sua volta deteneva indirettamente il 30% del gruppo Brugola, fu costituita nel marzo 1990 con l’intento di ampliare le attività commerciali all’estero.

Già nel 2018, l’azienda riuscì ad ottenere l’uscita del Fondo Italiano di Investimento, il quale deteneva una partecipazione in Brugola OEB dal 2015, attivata per sostenere l’apertura della sede statunitense. L’attuale operazione rafforza ulteriormente l’intenzione di mantenere le quote societarie all’interno della famiglia.

A coadiuvare il gruppo nell’operazione, Deutsche Bank S.p.A. per il supporto finanziario, Andersen con un team composto da Alessio Gambuzza, Paola Pellegrini e Matilde Fassio in qualità di Debt advisor e Maricla Pennesi, Letizia Carrara, Giovanni Gallucci e Marianna Casale per gli aspetti fiscali di strutturazione della operazione. I temi legali e societari sono stati seguiti dallo Studio Pavia e Ansaldo, nella persona dell’Avv.to Broglio.