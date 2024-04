Upb: “Dal Superbonus eredità pesante sui conti pubblici”

Il Superbonus, il Bonus facciate e gli incentivi Transizione 4.0 “hanno inciso marcatamente sui conti pubblici” e lasciano “un’eredità pesante” in vista del futuro. Lo afferma l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) nella Memoria sul DL 39/2024.

“Al 1° marzo 2024, data di pubblicazione del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, l’ammontare del Superbonus nel periodo 2020-23 è stato pari a circa 170 miliardi. Quanto rilevato in termini di competenza economica nel quadriennio 2020-23 inciderà, a livello di debito, soprattutto sul triennio 2024-26: a un impatto in media annua pari allo 0,5 per cento del PIL nel triennio 2021-23, seguirà un onere più elevato pari a circa l’1,8 per cento in quello successivo.”