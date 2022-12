Arriva il conto deposito che permette di svincolare fino all’80% dei soldi senza rinunciare ai rendimenti

Gli italiani si mostrano sempre più alla ricerca di modi sicuri e flessibili per cercare di ovviare, almeno in parte, all’attuale alto livello d’inflazione. Una soluzione è il ritorno in auge dei conti deposito. Negli ultimi mesi hanno preso corpo offerte sempre più corpose con tassi lordi fino al 4% annuo per somme vincolate fino a 5 anni.

Tra le ultime proposte per i risparmiatori si segnala anche la peculiarità di quella di Smart Bank. La banca d’investimento digitale parte di Cirdan Group, ha lanciato la gamma di Smart Deposits, conti deposito flessibili con durate variabili – 12, 24 e 36 mesi – e rendimenti rispettivamente pari a 2,8%, 3,3% e 3,55%.

Possibilità di richiedere fino all’80% del capitale in anticipo

La gamma, accessibile attraverso la piattaforma digitale Otter Finance, fintech europea, si distingue per la possibilità di richiedere un anticipo, per una quota pari a fino l’80% del deposito versato, prima della scadenza naturale del conto deposito. Tale caratteristica mette nella condizione, pur rimanendo nell’universo dei depositi vincolati, di ricevere parte del capitale in anticipo per far fronte a eventuali spese inaspettate o colmare esigenze temporanee di cassa senza dover disinvestire risparmi messi a valore. In caso l’investitore opti per questa possibilità, infatti, l’interesse sul deposito verrà comunque maturato sull’intero importo versato inizialmente.

In pratica il risparmiatore va a prendere in prestito parte del proprio denaro vincolato nel conto deposito. “Si tratta di un prestito pay as you go che, in sostanza, consente di chiedere anticipi e restituirli senza limiti di volte – spiega Antonio De Negri, ceo di Smart Bank, intervistato da FinanzaOnline – . È una modalità che privilegia la scelta di depositi a lungo termine per garantirsi un tasso di interesse più alto, senza tuttavia dover rinunciare a poter utilizzare i propri risparmi come e quando si vuole durante la vita del deposito stesso.

Su questo prestito di paga un interesse dello 0,5% al mese per ogni mese in cui si tiene la somma dismessa. Si può annullare il prestito in qualsiasi momento versando indietro la somma anticipata o aspettando il termine del deposito.

La richiesta in anticipo di parte dei soldi vincolati può essere fatta immediatamente dopo aver sottoscritto il deposito e durante tutta la sua durata.

De Negri: ‘Vantaggio è assenza penali ed efficienza fiscale’

Nel caso di somme dismesse per l’80% del totale, a fine vincolo il rendimento effettivo va ad assottigliarsi tanto più perdura il periodo di richiesta dell’anticipo. De Negri conferma infatti come il rendimento effettivo dipende dalla durata del periodo di tempo in cui si richiede e mantiene l’anticipo. “Il vantaggio rispetto a un deposito tradizionale è che, generalmente, optando per svincolare si pagano delle penali che in questo caso non sono presenti. Inoltre, l’anticipo è efficiente fiscalmente perché l’interesse può essere dedotto dalle tasse sul reddito”,

Abbiamo chiesto a De Negri anche se la sua banca sta valutato l’opzione di lanciare un conto deposito che rimodula parzialmente il tasso offerto in base alla dinamica dell’inflazione. “Come Smart Bank, stiamo lavorando su dei depositi strutturati che seguono diversi indici finanziari tra cui l’inflazione. Speriamo di poterli presentare a breve sulla piattaforma Otter”, asserisce De Negri.