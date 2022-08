Come riconoscere la propria psicologia di trading. Ecco le cinque attività consigliate da BG Saxo per tenere a bada le emozioni

Quando si opera sui mercati finanziari è importante sapere che esiste un ramo dell’economia comportamentale legato proprio alla psicologia del trading. In un report a cura di BG Saxo vengono spiegate le attività che puoi mettere in atto per migliorare le tue emozioni.

Innanzitutto, bisogna riconoscere la propria mentalità emotiva. Secondo BG Saxo, la psicologia del trading è importante quanto identificare le emozioni, i tratti e i comportamenti che influenzano la tua mentalità quando conduci investimenti. Di seguito sono riportati cinque passaggi suggeriti da BG Saxo che aiuteranno con questa realizzazione.

Fase uno: riconosci le tue emozioni, pregiudizi e tratti della personalità

Per riconoscere eventuali emozioni negative o tratti della personalità che potrebbero influenzare la tua capacità decisionale, la prima cosa che dovresti fare, secondo BG Saxo, è notare come ti senti quando accedi a una piattaforma di investimento. Sei sopraffatto? Cerchi i titoli con le migliori prestazioni del giorno e fai ipotesi sul loro futuro senza un’analisi adeguata? Oppure controlli automaticamente il prezzo di un titolo che in precedenza ti ha dato successo? L’autocoscienza e lo sguardo interiore sono fondamentali nella psicologia del trading e riconoscere fin dall’inizio da dove derivano queste emozioni e pregiudizi ti impedirà di prendere decisioni impulsive o di agire per frustrazione. Secondo BG Saxo, è importante riconoscere i tuoi punti di forza e utilizzarli. Ad esempio, se sei calmo e sicuro di te senza essere prepotente, puoi usare questi tratti durante il lasso di tempo che usi per investire sul mercato.

Fase due: creare un piano di investimento

Avere un piano di investimento è importante anche per ridurre il rischio che le tue emozioni ti facciano comportare in modo irrazionale sul mercato. Come spiega BG Saxo, puoi valutare direttamente o attraverso la collaborazione con un consulente finanziario, per costruire un piano di investimento. Un buon piano di investimento includerà regole di uscita e preparativi mentali, come un mantra di mercato che ripeti prima che il giorno riequilibri le tue emozioni. Per quanto riguarda le regole di uscita, l’implementazione di ordini stop-loss è un modo per uscire da un investimento se va contro di te. Gli ordini stop-loss limitano il rischio e prevedono la chiusura di una posizione una volta che ha raggiunto un livello di perdita specifico. I piani di investimento dovrebbero includere anche obiettivi di profitto realistici, rapporti rischio/rendimento e regole di accesso.

Fase tre: lavorare sullo sviluppo di tratti positivi

Liberarti delle emozioni negative e dei tratti della personalità può aiutarti. Ti permette di sviluppare tratti nuovi e più positivi, come la pazienza e l’adattabilità. Secondo BG Saxo, i piani di investimento sono uno dei modi migliori per incoraggiare la pazienza perché ti aiutano a separare il presente dai tuoi obiettivi finanziari a lungo termine. Tuttavia, la pazienza deriva anche dalla comprensione che la volatilità del mercato è normale, non personale e che il tempo è dalla tua parte. Allo stesso modo, imparare a diventare più adattivi è fondamentale per mantenere il tuo piano di investimento. Ad esempio, solo perché hai definito un piano non significa che non dovresti mai rivederlo o adattarlo alle nuove tendenze e ai movimenti del mercato.

Fase quattro: impara quando chiudere le posizioni

Un’abilità fondamentale in qualsiasi investimento è sapere quando prendere le perdite e andarsene. Solo perché hai perso non significa che sei un fallito, o dovresti affrettarti a fare un altro investimento per compensare alcune delle tue perdite. A volte un investimento non funziona ed è importante riconoscere perché è successo e adattare la tua strategia di trading. BG Saxo consiglia di usare una perdita come un’opportunità per conoscere cosa è andato storto e poi usare quella conoscenza per prendere decisioni migliori in futuro. Allo stesso modo, gli investitori dovrebbero sapere quando andarsene dopo una serie di vincite. La fortuna finisce sempre e non vuoi correre rischi inutili o scommettere sui profitti acquisiti perché sei troppo sicuro di te e felice. Abbiamo parlato di come la rabbia può farti prendere decisioni irrazionali, ma anche la felicità ha questo effetto.

Fase cinque: annotare tutto

Le persone tengono dei diari per esprimere le proprie emozioni su particolari eventi della vita. Puoi anche tenere un registro per annotare come ti sei sentito durante un particolare investimento. Questo, secondo BG Saxo, ti darà un buon segno di ciò che hai fatto bene o di dove le tue emozioni e il tuo processo decisionale ti hanno portato fuori strada.