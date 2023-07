Cirdan Capital ha ampliato la propria offerta di strumenti quotati lanciando un certificato Credit Linked Note (ISIN IT0006757600) che permette di esporsi al rischio di credito di Saipem Finance, player globale nello sviluppo di progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture, sia offshore che onshore.

Il nuovo Credit Linked Note, lanciato dalla boutique finanziaria indipendente fondata nel 2014 e specializzata nell’emissione di prodotti d’investimento strutturati, è già disponibile su EuroTLX di Borsa Italiana, ha una durata di 5 anni ed è stato sviluppato per offrire una cedola pari a 6,75% annuo pagata su base trimestrale fino alla scadenza o finché non si verifica un evento di credito. Alla scadenza, fissata al 20 giugno 2028, il rimborso è pari al capitale investito se non si è verificato nessun evento di credito, altrimenti è dato dal valore residuale dell’obbligazione sottostante al netto dei costi.