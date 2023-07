Goldman Sachs emette i nuovi Digital 100% Equity Protection con cedole annue ed effetto memoria

In un clima di forte incertezza sui mercati come quello attuale c’è bisogno di strumenti finanziari che aiutino a proteggere dalla volatilità il portafoglio degli investitori. Per rispondere a questa esigenza, Goldman Sachs ha ideato dei nuovi certificati a capitale protetto che consentono di prendere posizione su singoli indici azionari o azioni prevedendo una protezione del 100% del prezzo di emissione a scadenza (3 anni). Si tratta di nove Certificati Goldman Sachs Digital 100% Equity Protection, quotati sul Cert-X di Borsa Italiana, che hanno come sottostante i più importanti indici europei e alcune blue chip di Piazza Affari.

Le caratteristiche principali

Questi nuovi prodotti di Goldman Sachs offrono dal primo al terzo anno, un premio condizionato annuale con effetto memoria (dal 4,8% al 6%) se il valore del sottostante è pari o superiore al livello barriera (pari al 100% del valore iniziale). Inoltre, l’effetto memoria permette all’Investitore di ricevere un premio cumulativo comprendente tutte le cedole non pagate nelle precedenti date di valutazione intermedie se, a qualsiasi data di valutazione, sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

Questi certificati sono a capitale protetto, ovvero, consentono di beneficiare della struttura tipica degli Equity Protection che prevedono la protezione a scadenza del 100% del prezzo di emissione. Infatti, dopo 3 anni (6 ottobre 2025), il certificato rimborsa per intero il prezzo di emissione (100 euro per strumento), salvo il rischio di credito dell’Emittente e del Garante.

La lista dei nuovi prodotti

Per maggiori informazioni sul prodotto clicca qui, mentre per vedere gli altri prodotti di Goldman Sachs clicca qui.